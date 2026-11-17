Ongeveer 900 leerlingen uit groep 8 hebben donderdag 12 en vrijdag 13 november 2026 proeflessen gevolgd op de middelbare scholen in Middelharnis. De leerlingen bezochten de CSG Prins Maurits en de RGO. Zij kwamen van Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland, Tholen en de Hoeksche Waard. Ook enkele leerlingen uit groep 7 waren aanwezig.

De proeflessen vonden plaats op vier locaties: CSG Prins Maurits, PM Beroepscampus, RGO College en RGO Beroepscampus. De leerlingen kregen onder meer les in koken, houtbewerking en het maken van moodboards. Ook deden zij mee aan gymlessen.

De jaarlijkse activiteiten zijn bedoeld voor basisschoolleerlingen die voor de keuze staan naar welke middelbare school zij na groep 8 gaan. Tijdens de lessen konden zij zien welke vakken op de verschillende locaties worden gegeven.