Ouddorpse chef-kok Floor Mijnders in kookboek over koken met minder zout

Chef-kok Floor Mijnders uit Ouddorp staat samen met haar zus Vivian in een kookboek dat draait om minder zout en toch veel smaak. Het boek Opzouten! werd dinsdag 27 oktober 2026 gepresenteerd.

Opzouten! is een initiatief van de Nierstichting om thuiskoks te laten zien hoe ze zoutbewuster kunnen koken zonder in te leveren op smaak. Twintig topchefs hebben hier aan meegewerkt en een recept aangeleverd. Hierin wordt onder meer gebruik gemaakt van kruiden, specerijen, zuren en andere natuurlijke smaakmakers.

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Floor Mijnders van restaurant Zus is een van deze twintig chefs. Zij leverde drie recepten aan voor het kookboek: een tartaar van zeebaars, burrata en courgettini. Volgens haar is het uitgangspunt ervan helder: "Dat je zo puur mogelijk kookt, dus eigenlijk met zo min mogelijk zout. Zout is sowieso slecht voor je nieren en je mag eigenlijk maar maximaal 6 gram zout per dag." Ze zegt dat het eten juist zonder zout lekker kan blijven: "Zo puur mogelijk is echt het allerbest." Voor Floor heeft de Nierstichting bovendien een persoonlijke betekenis. Een vriendin van haar had een nierziekte en is zes jaar geleden overleden.

Ook haar zus Vivian is blij met de opname in het boek en zegt dat het opvallend is dat zij als twee vrouwen in deze sector op hoog niveau koken: "In die scene is dat vrij uniek." Volgens haar past het boek goed bij hun manier van werken: "Het gaat om zo puur mogelijk en om het zout naar beneden te brengen. Zout is een makkelijke smaakmaker, maar er zijn nog zoveel meer smaakmakers."

Vivian zegt trots te zijn op haar zus. "Er staan hele mooie namen en hele mooie recepten in. Dus ik ben extra trots op mijn zusje dat zij met haar recepten in dit mooie boek staat."