Inwoners gezocht voor levende adventskalender

Foto: Wytze Westra

Inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen van 30 november tot en met 23 december 2026 meedoen aan de levende adventskalender. Elke dag stelt iemand een uur lang zijn huis of een andere ruimte open voor bezoekers. Het doel is dat mensen elkaar ontmoeten in de weken voor Kerstmis. De organisatoren zoeken inwoners, kerken en andere organisaties die willen meedoen. Aanmelden kan tot en met 9 november 2026 bij Wijna Westra.

Vorig jaar deden ruim 600 mensen mee aan de eerste editie. Bezoekers konden op verschillende plekken terecht voor activiteiten en gesprekken. Zo waren er bijeenkomsten in het Klooster in Achthuizen en het Streekmuseum. In de Remonstrantse kerk was een fototentoonstelling te zien. In de katholieke kerk in Oude-Tonge konden bezoekers het orgel bekijken en beluisteren. Ook was er Nederlandse les voor Oekraïners. Daarnaast zetten inwoners hun huis open voor een kop koffie of thee en een gesprek. De activiteiten trokken veel bezoekers en leidden tot ontmoetingen tussen mensen die elkaar niet altijd kenden.

Ook dit jaar kan iedereen een uur lang een plek beschikbaar stellen. Dat kan in de ochtend, middag of avond. De invulling is vrij. Ook kerken en andere organisaties kunnen meedoen. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of geloof. Wie wil deelnemen, kan zich uiterlijk 9 november aanmelden bij Wijna Westra via wijnawestra@icloud.com of 06-47990185.