Nieuw plan moet bepalen welke woningen Goeree-Overflakkee nodig heeft

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Gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan het Volkshuisvestingsprogramma 2027–2040 om invulling te geven aan de lokale huisvestingsopgave. Dat meldt het college in een raadsbrief van 2 november 2026 aan de gemeenteraad.

Per 1 juli 2026 is de Wet versterking regie volkshuisvesting in werking getreden. Door deze wet moeten gemeenten binnen één jaar een Volkshuisvestingsprogramma vaststellen. Hierin staat hoeveel en welke woningen nodig zijn, voor welke doelgroepen wordt gebouwd en hoe wordt gestuurd op betaalbaarheid. Naast de woningbehoefte en betaalbaarheid besteedt het programma aandacht aan de woonzorgopgave en de huisvesting van aandachtsgroepen. Daarbij gaat het onder meer om passende woningen voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Volgens de gemeente krijgt zij “meer mogelijkheden om richting te geven aan de ontwikkeling van de woningvoorraad en de aansluiting op de lokale woningbehoefte.”

Inwoners kunnen meedenken

De gemeente wil inwoners en lokale woningzoekenden betrekken bij het opstellen van het programma. Daarvoor wil ze de verschillende kernen ingaan om woonwensen en knelpunten te verzamelen. De gemeente geeft aan duidelijk te maken welke onderwerpen openstaan voor inbreng en welke kaders al vastliggen. "Niet iedere wens kan worden overgenomen: keuzes worden ook bepaald door de woningbehoefte, wettelijke verplichtingen, beschikbare ruimte, financiële mogelijkheden en uitvoerbaarheid", aldus het college. Ook worden woningcorporaties, makelaars, zorginstellingen, huurdersorganisaties, buurgemeenten en de provincie bij het traject betrokken. Het college stelde in oktober 2026 de startnotitie voor het programma vast. De besluitvorming over het uiteindelijke programma is gepland voor juni 2027. Voor het opstellen ervan heeft het Rijk een eenmalige bijdrage van € 170.500 beschikbaar gesteld. Dat geld is bedoeld voor onder meer personele capaciteit, onderzoek en participatie.