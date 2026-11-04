Bas vindt 'per ongeluk' een bunker en wil er nu een horecazaak van maken

Foto: Rijnmond

Het is misschien wat moeilijk voor te stellen, maar een oude oorlogsbunker in Ouddorp moet komend jaar een rustpunt worden voor toeristen en dagjesmensen. Bas Canoy stuitte per toeval op het gebouw en ontfermt zich er sindsdien over. “Dat de bunkers op deze grond liggen, maakt het tot een hele bijzondere plek."

Het is inmiddels drie jaar geleden dat Bas de bunker per toeval tegenkwam. Hij was op zoek naar een stukje grond om iets op te kunnen bouwen. Zijn motivatie? “Ik denk een soort van midlifecrisis”, vertelt hij aan Rijnmond. “Veel mannen en vrouwen van mijn leeftijd willen graag een eigen plek, om iets te ontwikkelen. Dit is mijn ‘huis in Frankrijk’, maar dan dichterbij.” Hij was meteen gecharmeerd door de historische locatie, en onverwachts vond hij er dus zelfs een bunker. Het bouwwerk was in de vergetelheid geraakt. “Dat ze op deze grond liggen, maakt het tot een heel bijzondere plek.”

Ziekenboeg

De bunker is gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog en fungeerde in die tijd als een ziekenboeg. “Maar toen de oorlog voorbij was, wilde niemand er meer iets mee te maken hebben”, zegt Bas. “Sindsdien ligt het gebouw er verwaarloosd bij. Toen we hier voor het eerst kwamen, stond de aarde tot ons middel.” Bas weet precies te vertellen hoe het gebouw er vroeger uit heeft gezien. “Dit was een ziekenzaal waar twintig patiënten konden liggen”, zegt hij terwijl hij in een met graffiti bekladde betonnen ruimte staat. “In iedere nis stonden twee bedden.” Bas heeft alleen de ‘hospitaalbunker’ tot zijn beschikking, maar het oorspronkelijke complex omvatte drie ziekenzalen en twee verblijfsbunkers, waar artsen en militairen verbleven. De twee verblijfsbunkers liggen op een nabijgelegen stukje grond. Rustpunt met terrasje

Het idee van Bas is om de bunker te transformeren tot een rustpunt met terras voor fietstoeristen. De bunker ligt namelijk op een drukke fietsroute, waar veel mensen voorbij komen. Volgende zomer wil Bas in ieder geval het toiletgebouw hersteld hebben, zodat voorbijgangers al naar de wc kunnen. In de jaren daarna hoopt hij de bunker verder op te knappen en ook koffie en thee te kunnen schenken. Al kan dat nog wel een uitdaging zijn. Op papier bestaat de bunker niet, er zijn geen blauwdrukken van. Dat maakt het dan ook uitdagend om de juiste vergunningen voor een herbestemming aan te vragen.

Dit is een artikel in samenwerking met mediapartner Rijnmond.