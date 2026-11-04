Van bunker tot trekpontje: ruim vier ton voor erfgoed op Goeree-Overflakkee

Provincie Zuid-Holland reserveert maximaal € 433.942 voor verschillende erfgoedprojecten op Goeree-Overflakkee. De projecten zijn opgenomen in het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2027. Organisaties en instellingen kunnen in november en december 2026 subsidie aanvragen voor de uitvoering ervan.

Over de projecten die voor subsidie in aanmerking komen, hebben de leden van de zeven erfgoedtafels positief geadviseerd. De provincie wil met de subsidieregeling het erfgoed behouden en beter beleefbaar maken voor publiek. Zuid-Holland richt zich daarbij op zeven erfgoedlijnen, elk met een eigen thema en geografische structuur.

Zo kan de gemeente maximaal € 20.670 aanvragen voor het project Verankerd in Beton bij De Punt in Ouddorp. Hieronder valt de restauratie van de proviandbunker en de zoeklichtgarage. Stichting Bunkerhospitaal krijgt maximaal € 20.000 voor het herstel van het toiletgebouw van het voormalige hospitaalcomplex.

Het grootste gereserveerde bedrag voor het eiland is € 268.571 voor Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. De gemeente wil hiermee de 43 luiken van het kazernegebouw restaureren.

Het eeuwenoude anker dook eerder dit jaar op tijdens maaiwerkzaamheden

Zwaardenplaatsen en trekpontje

Stichting Visserij Historie Middelharnis kan maximaal € 12.440 aanvragen voor het maken en plaatsen van twee zwaardenplaatsen van de MD3. Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee komt in aanmerking voor maximaal € 60.000 voor activiteiten rond de 75-jarige herdenking van de Watersnoodramp. Het geld is onder meer bedoeld voor een ingerichte presentatie- en projectieruimte(n) met audiovisuele producties en een uitgave met gebundelde verhalen, beelden en context. Daarnaast worden presentaties in een aantal verschillende dorpen genoemd als onderdeel van het project.

Ook voor andere erfgoedprojecten op het eiland zijn bedragen opgenomen. Stichting Dorpsraad Achthuizen kan maximaal € 41.261 aanvragen voor de Kreek- en Landschapsroute Achthuizen-Galathese Haven. Daarbij gaat het onder meer om bewegwijzering, informatieborden, een trekpontje en herstel van een brug over de Galathese Kreek.

Tot slot is voor Staatsbosbeheer maximaal € 11.000 opgenomen voor het herstel en de plaatsing van een anker op de Hellegatsplaten.