Nieuwe bloemdijk van 1,37 hectare moet natuur bij Ouddorp versterken

De provincie Zuid-Holland wil 1,37 hectare grond bij Ouddorp toevoegen aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gaat om een ontwerpbesluit waarop vanaf 3 november 2026 zienswijzen kunnen worden ingediend. De provincie verwacht begin 2027 een definitief besluit te nemen.

De provincie wil de natuur op deze plek versterken. Voor de realisatie van het NNN werkt de provincie nauw samen met grondeigenaren. Over een eventuele natuurontwikkeling aan de Langedijk worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd, laat een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland weten.

Het gaat om een stuk grond aan de Langedijk bij Ouddorp, waar een bloemdijk moet komen. Bloemdijken zijn meestal oude dijken (slaperdijken) die bestaan uit kalkhoudende, zandige klei. Ze hebben vaak hun waterkerende functie verloren en worden begraasd of gehooid. Nederlandse bloemdijken zijn Europees gezien uniek vanwege het bijzondere bloemrijke grasland dat er voorkomt, ook wel glanshaverhooiland genoemd. Ze zijn van grote waarde voor de natuur en bieden onderdak en voedsel aan allerlei planten en dieren, zoals verschillende klaversoorten, bijen, dagvlinders en kleine zoogdieren.

De dijk ligt tussen de Westduinen en de duinen van Goeree. “De natuurontwikkeling van de Langedijk tot een bloemdijk zorgt voor een ecologische verbinding tussen deze Natura 2000-duingebieden en versterkt daarmee het Natuurnetwerk Nederland”, aldus de woordvoerder.

Volgens de provincie heeft de grond al een hoge natuurwaarde. Door het gebied aan het NNN toe te voegen, kan de eigenaar gebruikmaken van subsidies voor natuurbeheer en voor de afwaardering van de grond.

Natuur toevoegen of weghalen

De provincie past op vijftien plekken de grenzen van het NNN aan. Op sommige plaatsen wordt natuurgebied toegevoegd, terwijl op andere plaatsen juist natuurgebied verdwijnt. Zo wil de provincie ervoor zorgen dat de totale oppervlakte van het NNN ongeveer gelijk blijft. De kwaliteit van de natuur mag daarbij niet achteruitgaan.

Het gaat op dit moment nog om een ontwerpbesluit. Dat betekent dat het plan nog niet definitief is. Het ontwerp ligt van 3 november tot en met 14 december 2026 ter inzage. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen in die periode een zienswijze indienen bij de provincie. De ingediende reacties worden meegenomen bij het nemen van het definitieve besluit, dat begin 2027 wordt verwacht.