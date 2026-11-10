Scholen en bedrijven praten over mbo-stages tijdens bijeenkomst

Meer dan honderd mensen uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid kwamen woensdag 4 november 2026 bijeen op de Beroepscampus Middelharnis om te praten over stages en de begeleiding van jongeren. Tijdens de bijeenkomst bespraken zij hoe bedrijven stagiairs beter kunnen begeleiden en hoe scholen jongeren kunnen voorbereiden op werk. De bijeenkomst werd georganiseerd door de scholen van de Beroepscampus en Sterk Techniekonderwijs.

Ook de begeleiding van stagiairs kwam aan bod. Arjan van der Kooij en Cindy Marreiros van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vertelden wat bedrijven kunnen doen om studenten goed te begeleiden. Daarbij gaat het onder meer om duidelijke afspraken en werk dat past bij de opleiding.

Ondernemer Scarlett Kwekkeboom-Janse van Janse & Janse vertelde over haar ervaringen met jonge werknemers en stagiairs. Volgens haar zijn jongeren niet luier dan eerdere generaties, maar hebben ze soms een andere manier van begeleiding nodig.

Drie mbo-studenten vertelden over hun eigen ervaringen. Luuk Hoekman, Vince van Hartingsveldt en Mark Noordermeer vinden het belangrijk dat ze vooraf weten wat er van hen wordt verwacht. Ook willen ze werk doen dat bij hun opleiding past en zich welkom voelen op de werkvloer. Een stagevergoeding is prettig, maar ze vinden het vooral belangrijk dat ze tijdens hun stage iets leren.

Werkgevers John van Es van GOwerkt, Caroline den Hollander van Kibeo en Matthijs Joppe van Bouwmensen/TCR vertelden hoe zij stagiairs begeleiden. Zij vinden het belangrijk om regelmatig met studenten te praten en voldoende tijd voor hen te nemen.

Verder ging het over de samenwerking tussen scholen en bedrijven. Connie Teeuwen van Albeda en Floor Polak van Leermeesters bespraken wat leerlingen moeten weten en kunnen voordat ze aan een stage beginnen.

Geoff Flikweert, docent bij Lentiz, vertelde hoe scholen en bedrijven samen opdrachten kunnen maken die aansluiten bij het werk in de praktijk. De bijeenkomst werd afgesloten met een buffet, waar de deelnemers verder konden praten.