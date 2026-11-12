Nog altijd geen verklaring voor problemen op melkveehouderijen

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De oorzaak van de problemen met zwerfstroom bij twee melkveehouderijen in Ooltgensplaat is nog altijd niet vastgesteld. Dat blijkt uit de antwoorden die het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee op 2 november 2026 heeft gegeven op schriftelijke vragen van de VVD.

Eerder onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland, heeft geen duidelijke verklaring opgeleverd. De gemeente wil daarom dat er uitgebreider onderzoek komt. Inmiddels zijn twee nieuwe onderzoeken gestart. Ook het kabinet heeft toegezegd aan te sluiten bij een onderzoek van de Universiteit Twente. Eerder onderzoek

De provincie Zuid-Holland liet onderzoek uitvoeren naar mogelijke zwerfstroom op twee melkveehouderijen. De metingen zijn beoordeeld door deskundigen van de Universiteit Twente, de Universiteit Gent en onderzoeksorganisatie DNV. De onderzoeken hebben geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Ook is niet vastgesteld welke mogelijke oorzaken met zekerheid kunnen worden uitgesloten.

Volgens de betrokken partijen is uitgebreider onderzoek nodig. Daarbij moet niet alleen naar elektriciteit worden gekeken, maar ook naar de gezondheid en het gedrag van de dieren. De problemen doen zich voor op twee bedrijven die dicht bij elkaar liggen. Dat kan wijzen op een oorzaak die beide bedrijven raakt, maar dat is niet aangetoond. Windturbines

De VVD vroeg het college of een mogelijk verband met de nabijgelegen windturbines voldoende is onderzocht. Daarover kan het college geen uitsluitsel geven. De bestaande onderzoeken leveren geen duidelijke conclusie op over een mogelijke relatie tussen de windturbines en de elektrische omstandigheden op de bedrijven. Ook is niet duidelijk of alle onderdelen van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving voldoende zijn onderzocht. Het gaat bijvoorbeeld om kabels, transformatorstations en aardingssystemen. Volgens het college moeten onafhankelijke deskundigen bepalen welke metingen en onderwerpen nodig zijn voor verder onderzoek. Het Rijk

De gemeente heeft samen met de provincie Zuid-Holland bij het Rijk aangedrongen op uitgebreider onderzoek. Ook is hierover gesproken met onder meer LTO Noord, de GGD Rotterdam-Rijnmond en DCMR. Het Rijk wees een eerder verzoek van de provincie om een landelijk onderzoek te organiseren af. Het college vindt dat de landelijke overheid de leiding moet nemen, samen met de provincie en onafhankelijke onderzoeksinstellingen. Volgens de gemeente is het onderzoek te ingewikkeld om zelfstandig te organiseren. De gemeente zegt wel bereid te zijn om mee te werken. Nieuwe onderzoeken

Inmiddels lopen twee afzonderlijke onderzoekstrajecten. De Universiteit Twente doet onderzoek naar het meten en opsporen van zwerfstromen. Dit onderzoek wordt geleid door onderzoeker Tom Hartman en krijgt financiële steun van onderzoeksorganisatie NWO. Daarnaast is er een onderzoek van ZuivelNL, het Innovatiefonds van LTO Noord en Royal GD. Daarbij staat de mogelijke invloed van zwerfstroom van buiten een melkveebedrijf op de gezondheid en het welzijn van dieren centraal.

Staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 oktober 2026 toegezegd dat het kabinet aansluit bij het onderzoek van de Universiteit Twente.



Of beide onderzoekstrajecten samen voldoende antwoord kunnen geven op de problemen bij de twee melkveehouderijen in Ooltgensplaat, is nog niet duidelijk. De gemeente volgt beide onderzoeken en zegt waar mogelijk medewerking te verlenen. Ook heeft onlangs overleg plaatsgevonden met LTO Noord en onderzoekers van de Universiteit Twente. Geen plan

De VVD vroeg het college om binnen zes weken met een plan voor vervolgonderzoek te komen. Daarin zouden onder meer de onderzoeksvragen, de betrokken deskundigen, de financiering en de planning moeten staan. Het college ziet daarvan af. Volgens de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van het onderzoek bij het Rijk en andere betrokken partijen. De gemeente wil de nieuwe onderzoeken afwachten en bekijken welke bijdrage zij kan leveren. Wanneer de onderzoeken worden afgerond en wanneer de resultaten bekend worden, is nog niet duidelijk. De gemeenteraad wordt geïnformeerd zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. De oorzaak van de problemen op de twee melkveehouderijen blijft daarmee voorlopig onbekend. Ook is nog niet vastgesteld of de elektrische omstandigheden verband houden met het gedrag of de gezondheid van de dieren.