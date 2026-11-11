Opknapbeurt haven Herkingen laat nog tot 2028 op zich wachten

Al drie jaar is de oude haven van Herkingen afgesloten met hekken. Boten moesten naar een andere ligplaats en de haven mocht vanwege de slechte technische staat niet meer worden gebruikt. Drie jaar later is er ogenschijnlijk weinig veranderd. De grootschalige renovatie staat nu gepland voor 2028.

Inmiddels is meer duidelijk over de planning. De eerste zes projecten bevinden zich grotendeels nog in de onderzoeks- en voorbereidingsfase. Per locatie wordt gekeken naar de technische staat, de benodigde werkzaamheden, vergunningen en kosten. Het gaat naast Herkingen en de Schutsluis Middelharnis om de Galathese Haven, de kade van Bestuurssteiger Middelharnis, de kades van Oude-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet.

Herkingen is steeds aangewezen als een van de havens die als eerste moet worden opgeknapt. Zo zijn onder meer de kademuren versleten en onveilig. Toen de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in maart 2025 het Masterplan Havens vaststelde, was de belofte helder: Herkingen zou vanwege de veiligheidsrisico's, samen met de Schutsluis in Middelharnis, als eerste worden aangepakt.

Hoewel Herkingen een hoge prioriteit heeft, kijkt de gemeente bij de planning niet alleen naar de technische urgentie. Ook speelt mee of projecten klaar zijn voor uitvoering, hoeveel capaciteit beschikbaar is en of er voldoende geld is. Daardoor kunnen projecten met een hoge prioriteit toch later beginnen dan andere projecten.

Herinrichting

Volgens het college kostte de opstart van het havenprogramma meer tijd dan verwacht. Voor Herkingen waren bovendien extra technische onderzoeken en overleg over de toekomstige inrichting nodig. Inmiddels is de technische voorbereiding gestart. De ingrijpende werkzaamheden aan de kademuren en de glooiing staan gepland voor 2028. De gemeente benadrukt wel dat dit een actuele planning is en “geen onvoorwaardelijke toezegging”. De definitieve startdatum hangt af van de verdere voorbereiding.

De afgelopen tijd zijn al verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder het graven van proefsleuven, een duikonderzoek en milieukundig bodemonderzoek. Ook wordt gekeken welke werkzaamheden alvast kunnen worden uitgevoerd. Het streven is om voor de bouwvak van 2027 bijvoorbeeld meerpalen en steigers te verwijderen. Ook werkt de gemeente aan een ontwerp voor een tijdelijke inrichting van het terrein langs de kademuren. Daarmee wil zij de situatie rondom de haven alvast verbeteren, vooruitlopend op de definitieve herinrichting.

Ook de toekomstige functie en inrichting van de haven en het havenplateau worden onderzocht. Dat laatste wordt momenteel vooral gebruikt als parkeerterrein. De gemeente kijkt daarbij onder meer naar de technische mogelijkheden, de kosten en de maatschappelijke meerwaarde. Over de definitieve inrichting kan zij nog geen uitspraak doen.

Gat van miljoenen

Ook financieel ligt er een ingewikkelde puzzel voor de gemeente. Het oorspronkelijke investeringsbedrag bedroeg € 77,15 miljoen. Vanuit het bezuinigingstraject Samen Keuzes Maken werd daar € 4,1 miljoen op in mindering gebracht. Daarmee kwam het beschikbare budget voor het havenprogramma uit op € 73,05 miljoen.

Dit bedrag is inmiddels opgelopen door onder meer meerkosten voor emissiearm of emissieloos bouwmaterieel. Ook blijken de benodigde hoeveelheden materialen en herstelwerkzaamheden op onderdelen hoger uit te vallen dan bij de eerste ramingen werd aangenomen.