Overlast en vernielingen in Montijnbuurt leiden tot extra toezicht

Foto: Omroep Archipel

Dichtgetimmerde huizen, leegstand en sloopwerkzaamheden. De Montijnbuurt in Sommelsdijk verdient op het moment geen schoonheidsprijs. In 2027 moeten hier 130 woningen van Oost West Wonen worden opgeleverd, maar buurtbewoners ervaren overlast en onveilige situaties. Op 3 november 2026 zijn zij hierover in gesprek gegaan met Dorpsraad Sommelsdijk, de politie en de woningbouwvereniging.

Aanleiding voor de bijeenkomst was “een gevoel van onveiligheid, overlast van jeugd die actief bezig is in de leegstaande woningen en de achteruitgang van de leefbaarheid”, aldus de dorpsraad. Tijdens de avond kregen bewoners de gelegenheid hun ervaringen te delen en vragen te stellen. Het ging om inwoners van de wijk Oud-Zuid, met name uit de Joos Jansestraat, Ds. Montijnstraat, Hobius De Krijgerlaan, A.J. de Graaffstraat en Stoofhoek. “De dorpsraad, politie en Oost West Wonen nemen de zorgen serieus en begrijpen dat de situatie invloed heeft op het dagelijks leven in de buurt”, schrijft Dorpsraad Sommelsdijk.

Omwonenden worden gevraagd alert te blijven en bij verdachte situaties contact op te nemen met de politie via 0900-8844. De meldingen helpen de politie om zicht te houden op de situatie en te bepalen waar inzet nodig is. Ingegooide ramen

Oost West Wonen schrijft op de eigen website meerdere meldingen te hebben ontvangen van vernielingen aan leegstaande woningen. Zo zijn onder meer ramen ingegooid. Om verdere schade te voorkomen, zijn rondom het hele project bouwhekken geplaatst. Daarop staat ook aangegeven dat toegang tot het terrein verboden is. Daarnaast heeft de woningbouwvereniging de woningen met houten platen dichtgemaakt. “Hierdoor worden ramen en deuren extra beveiligd en wordt de kans op vernielingen kleiner.” Ook zijn de tuinen leeggehaald en twee mobiele camera-units geplaatst. Tijdens de jaarwisseling wordt bovendien 24 uur per dag bewaking ingezet. De dorpsraad, politie en Oost West Wonen blijven met elkaar in contact. Ook worden bewoners op de hoogte gehouden van de vervolgstappen en de planning van het project.