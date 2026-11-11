641 mantelzorgers op Goeree-Overflakkee krijgen bedankje

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Op Goeree-Overflakkee krijgen 641 mantelzorgers een mantelzorgcompliment van de gemeente. Wethouder Daniël Huising bracht een bezoek aan Anneke van der Valk uit Nieuwe-Tonge, die al jaren haar buurvrouw helpt met het bijhouden van de tuin, boodschappen doen en het vervoer naar afspraken.

“Ik ben er eigenlijk ingerold”, vertelt Anneke, die ook in de thuiszorg werkt. “Toen mijn buurman een paar jaar geleden overleed, zag ik dat het voor mijn buurvrouw steeds zwaarder werd. Ik ben toen af en toe langsgegaan voor een praatje. En als je er dan toch bent, zie je dat de keukenkastjes wel een sopje kunnen gebruiken of dat de ramen een doekje verdienen. Dan pak je dat gewoon even mee.” Tijdens het gesprek met de twee buurvrouwen sprak de wethouder zijn waardering uit voor de manier waarop ze elkaar helpen. “Het is hartverwarmend om de vanzelfsprekendheid te zien waarmee Anneke de dagelijkse hulp en ondersteuning aan haar buurvrouw geeft. Vanuit een praktische instelling en met een duidelijk zorghart weet ze precies hoe ze het leven van haar buurvrouw een beetje lichter kan maken.”

Zwaar

Het helpen van haar buurvrouw geeft Anneke veel voldoening en energie. “Ik doe het absoluut niet met tegenzin. Maar je moet wel in de gaten houden wat je aankunt. Anders houd je het niet vol.” Huising noemt mantelzorg “enorm waardevol”, maar erkent ook dat het zwaar kan zijn. “Daarom is het belangrijk dat mantelzorgers ook goed voor zichzelf zorgen en op tijd hulp vragen als dat nodig is.” Volgens hem kunnen de gemeente, Stichting ZIJN en andere zorgorganisaties meedenken over manieren om de zorgtaken behapbaar te houden. “Een mantelzorger doet vaak veel meer dan mensen zien. Achter ieder mantelzorgcompliment zit een verhaal van liefde, zorg en doorzettingsvermogen. Juist daarom vinden we het belangrijk om onze waardering uit te spreken”, aldus de wethouder. € 150 euro

Uit de meest recente Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit 2024 blijkt dat 15,9% van de volwassenen op Goeree-Overflakkee mantelzorg verleent. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde van 13%. Het mantelzorgcompliment bedraagt € 150 en wordt rechtstreeks overgemaakt naar de bankrekening van de mantelzorger. In 2025 werd het compliment nog 721 keer aangevraagd. Volgens de gemeente kan de daling dit jaar mogelijk te maken hebben met de gewijzigde aanvraagprocedure, waarbij mantelzorgers voortaan via DigiD moeten inloggen.