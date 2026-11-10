Overheden en bedrijven bespreken risico's voor de regio

Hoe blijft de regio rond het Waterschap Hollandse Delta veilig bij overstromingen, stroomuitval of digitale aanvallen? Die vraag stond vrijdag 6 november centraal tijdens een bijeenkomst van waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk.

Bestuurders en deskundigen van onder meer de gemeente Goeree-Overflakkee, de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, de Rotterdamse haven en de hulpdiensten spraken over de risico's voor de regio en hoe zij bij problemen kunnen samenwerken.

De Hollandse delta is afhankelijk van wegen, elektriciteit, waterkeringen en de haven. Als een belangrijke voorziening uitvalt, kan dat grote gevolgen hebben. Door klimaatverandering neemt de kans op hevige regen, lange periodes van droogte en een stijgende zeespiegel toe. Ook sabotage, digitale aanvallen en oorlogen kunnen de regio raken.