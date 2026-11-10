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Omroep Archipel
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Overheden en bedrijven bespreken risico's voor de regio

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Waterschap Hollandse Delta

Hoe blijft de regio rond het Waterschap Hollandse Delta veilig bij overstromingen, stroomuitval of digitale aanvallen? Die vraag stond vrijdag 6 november centraal tijdens een bijeenkomst van waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk.

Bestuurders en deskundigen van onder meer de gemeente Goeree-Overflakkee, de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, de Rotterdamse haven en de hulpdiensten spraken over de risico's voor de regio en hoe zij bij problemen kunnen samenwerken.

De Hollandse delta is afhankelijk van wegen, elektriciteit, waterkeringen en de haven. Als een belangrijke voorziening uitvalt, kan dat grote gevolgen hebben. Door klimaatverandering neemt de kans op hevige regen, lange periodes van droogte en een stijgende zeespiegel toe. Ook sabotage, digitale aanvallen en oorlogen kunnen de regio raken.

Voormalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp sprak over de gevolgen van klimaatverandering voor de veiligheid. Dijkgraaf Jan Bonjer van het waterschap wees op de risico's van stroomuitval en aanvallen op computersystemen. Ook gedeputeerde Arne Weverling van Zuid-Holland was aanwezig.

De deelnemers bespraken hoe zij kunnen voorkomen dat problemen op de ene plek gevolgen hebben voor de rest van de regio. Ook ging het over de vraag wie wat moet doen als er een crisis uitbreekt. Volgens de deelnemers moeten overheden en bedrijven daar vooraf afspraken over maken.

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