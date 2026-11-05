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Politiek op donderdag: inwonersavond, gratis water en arbeidsuitbuiting

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Omroep Archipel

Iedere week publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale en regionale politiek die betrekking hebben op Goeree-Overflakkee. Politieke partijen informeren de redactie over hun vragen, standpunten en initiatieven. Door deze ontwikkelingen per onderwerp te bundelen, ontstaat een overzicht van wat er speelt. In dit overzicht van week 45 van 2026 lees je onder meer over de inwonersavond van TOG.

Ruim 60 inwoners bij inwonersavond TOG in Achthuizen
De tweede inwonersavond van Trots op Goeree-Overflakkee is bezocht door ruim 60 inwoners van Achthuizen en omgeving. Op 26 oktober ging het in de voetbalkantine van FIOS onder meer over woningbouw en verkeersveiligheid. Volgens de partij uitten aanwezigen hun zorgen over de hoge snelheden op de dijken binnen de woonkern en de aanwezigheid van vrachtverkeer. Ook kwam de wens langs om een verouderd speeltuintje te vernieuwen. Na de centrale vragenronde was er gelegenheid om wethouder Veentjer en de raadsleden persoonlijk te spreken. De volgende bijeenkomst is op maandag 9 november in Het Diekhuus in Middelharnis.

Water Natuurlijk wil eerlijke verdeling kosten water
Water Natuurlijk vraagt zich af of agrarische bedrijven die profiteren van de aanvoer van zoet water, daarvoor een bijdrage zouden moeten betalen. Volgens de organisatie maakt Waterschap Hollandse Delta hoge kosten om tijdens droge periodes voldoende zoet water beschikbaar te houden, terwijl bedrijven dit water gratis kunnen gebruiken. Water Natuurlijk vindt dat de kosten eerlijker verdeeld moeten worden en wijst daarbij op het profijtbeginsel. In Zeeland betalen agrarische bedrijven in enkele polders al extra voor de aanvoer van zoet water. De organisatie vindt dat Waterschap Hollandse Delta moet onderzoeken of een vergelijkbare regeling mogelijk is.

PRO Zuid-Holland vraagt aandacht voor arbeidsuitbuiting
PRO Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over arbeidsuitbuiting in de land- en tuinbouw. Het aantal meldingen hiervan is landelijk gestegen van 17 in 2024 naar 45 in 2025. De partij wil weten hoe groot het probleem in Zuid-Holland is en welke rol de provincie kan spelen bij het voorkomen en aanpakken van misstanden. Ook vraagt PRO aandacht voor de samenwerking tussen gemeenten, de Arbeidsinspectie en organisaties die arbeidsmigranten ondersteunen.

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