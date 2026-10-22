Politiek op donderdag: woningbouw, gemeentehuis en brandweerreanimaties

Iedere week publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale en regionale politiek die betrekking hebben op Goeree-Overflakkee. Politieke partijen informeren de redactie over hun vragen, standpunten en initiatieven. Door deze ontwikkelingen per onderwerp te bundelen, ontstaat een overzicht van wat er speelt. In dit overzicht van week 43 van 2026 lees je onder meer over mogelijke woningbouwlocaties en de inzet van brandweer bij reanimaties.

Ook is de partij blij met de nieuwe, mogelijke, bouwlocaties op het eiland. TOG noemt hierbij de toevoeging van locaties in Dirksland, Achthuizen en Stellendam en de concrete stappen voor een hele nieuwe wijk in Herkingen. “De recente ontwikkelingen bieden perspectief voor verschillende dorpen op Goeree-Overflakkee. De volgende stap is om de plannen verder uit te werken en te onderzoeken welke locaties daadwerkelijk tot woningbouw kunnen leiden.”

TOG kijkt terug op inwonersavond Stellendam en is blij met mogelijke bouwlocaties Trots op Goeree-Overflakkee kijkt tevreden terug op de eerste inwonersavond in Stellendam. Een half jaar na de verkiezingen zegt de partij het belangrijk te vinden om te horen wat er speelt in de verschillende dorpen en kernen. In Stellendam werd gesproken over het zwembad en de asielboot, maar ook over bouwplannen en buurtpreventie.

CDA wil mantelzorger in het zonnetje zetten

Het CDA nodigt inwoners van het eiland uit om een mantelzorger aan te melden die in het zonnetje gezet moet worden. De partij noemt hen “van onschatbare waarde” en wil hen bedanken met een kleine attentie. “De zorg op Goeree-Overflakkee zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van mantelzorgers. Zij laten iedere dag zien wat omzien naar elkaar betekent. Hun inzet lijkt vaak vanzelfsprekend, maar verdient juist daarom onze waardering.” Wie iemand kent die onbetaald en vaak langdurig zorgt voor een ander, kan deze tot en met donderdag 5 november opgeven. Dat kan door de naam en het adres van de mantelzorger te emailen naar cdagoereeoverflakkee@gmail.com .

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Zuid-Holland stopt in maart 2027

Carla van den Berg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, stopt in maart 2027. Zij stelt zich niet opnieuw beschikbaar voor een volgende Statenperiode. Van den Berg geeft al sinds 2007 leiding aan de provinciale fractie, maar maakt nu plaats voor een nieuw iemand. Deze wordt gekozen tijdens het congres van de partij op 20 november 2026. “Na twintig jaar vind ik het tijd om een stap terug te doen en het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie. Het werk is intensief en voor mij breekt een tijd aan voor andere dingen. Het is goed zo”, vertelt ze. “Ik heb me al die jaren met passie ingezet om een stem te geven aan wie zelf niet gehoord wordt en op te komen voor alles wat kwetsbaar is.”

GAAN stelt vragen over nieuw gemeentehuis

GAAN heeft schriftelijke vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure van het nieuwe gemeentehuis. De partij wil onder meer weten wat de aanleiding was om de selectie- en geschiktheidseisen gedurende de aanbestedingsprocedure te wijzigen en of onderzocht is of door deze wijzigingen andere ondernemingen ook hadden kunnen deelnemen. Aanleiding voor de vragen is de ondertekening van de overeenkomst met DOOR architecten. De partij zegt er daarna door verschillende ondernemers op gewezen te zijn dat er tussentijdse wijzigingen in de selectieleidraad zijn doorgevoerd. “GAAN vindt het belangrijk dat gemeentelijke aanbestedingen transparant en zorgvuldig verlopen en dat alle potentiële inschrijvers gelijke kansen krijgen.”

SGP stelt vragen over reanimatie door brandweer

De SGP heeft vragen gesteld aan het college over de inzet van de brandweer bij reanimaties. Volgens de partij zou Veiligheidsregio Haaglanden hebben besloten hiermee in bepaalde delen te stoppen, omdat het geen wettelijke kerntaak van de brandweer is. Ook zouden dergelijke inzetten mentaal belastend kunnen zijn. Volgens de SGP zou er ook binnen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond “voorzichtige gesprekken” worden gevoerd over een beperktere inzet. De partij vindt dat door de uitgestrektheid van ons eiland de brandweer soms eerder kan arriveren dan de ambulance, wat een “belangrijk en levensreddend punt” wordt genoemd. Gevraagd wordt of er inderdaad dergelijke gesprekken worden gevoerd, of het college het belang ziet van de brandweerinzet bij reanimaties en hoe nazorg geregeld is voor brandweerlieden.

Coalitie wil opnieuw aandacht voor mogelijke woningbouwlocaties

De coalitiepartijen CDA, Trots op Goeree-Overflakkee en D66 hebben gezamenlijk de gemeenteraad gevraagd om alle mogelijke woningbouwlocaties op Goeree-Overflakkee opnieuw onder de aandacht te brengen bij de provincie. Aanleiding is de verruiming van de provinciale voorwaarden voor woningbouw. Vijf locaties, waaronder de Zuidelijke Schil in Ouddorp, worden al nader onderzocht. De indieners willen dat ook andere locaties tijdens de provinciale internetconsultatie van 4 november tot en met 2 december 2026 worden aangedragen. Daarnaast vragen ze het college om de woningbouwmogelijkheden in de Zuidelijke Schil van Ouddorp actief verder te onderzoeken.