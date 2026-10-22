Theatervoorstelling zorgt voor herkenning bij medewerkers GOWerkt

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Werknemers van Ontwikkelbedrijf GOWerkt in Middelharnis hebben op woensdag 14 oktober 2026 een herkenbare theatervoorstelling te zien gekregen. De voorstelling Onmisbaren gaat over mensen die belangrijk werk doen, maar niet altijd worden gezien.

In de voorstelling vertellen theatermakers Yuna Linde en Stijn Dijkema verhalen over mensen die werken op voor GOWerkt bekende terreinen, zoals groenvoorziening, schoonmaak en productie. De acteurs liepen daarvoor stage bij verschillende werkontwikkelbedrijven. Zo hoorden ze onder meer dat terwijl de werknemers hun eigen salaris verdienen, het gevoel hebben dat mensen hen aankijken alsof ze minder zijn. Ook gaat de voorstelling over mensen die extra stappen moeten zetten om te kunnen werken, maar hiervoor niet altijd de waardering voor voelen. Daarnaast laat De Onmisbaren zien dat werk meer is dan inkomen. Volgens de organisatie geeft het mensen structuur, contact met anderen en de kans om mee te doen in de samenleving.

Bij de medewerkers van GOwerkt zorgde de voorstelling voor herkenning. Zo zagen ze verschillende situaties en verhalen die dichtbij hun eigen ervaringen kwamen. Wethouder Daniël Huising (Sociaal Domein) was ook bij een voorstelling aanwezig. “Ik vond het gesprek met de medewerkers achteraf heel waardevol. Het gaf mij inzicht dat deze mensen inderdaad veel hinder ondervinden van beelden uit de samenleving. Maar aan dezelfde tafel zaten ook mensen die veel waardering kregen op hun werkplek en zich daar dan ook erg thuisvoelden.” Ontwikkelbedrijf GOwerkt helpt mensen die kunnen werken, maar daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Zij krijgen ondersteuning in hun ontwikkeling naar werk en bij het vinden van een geschikte werkplek. Dat gebeurt samen met verschillende organisaties op het eiland.