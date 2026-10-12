Presentatieavond bereidt raad voor op besluit over uitbreiding begraafplaats Herkingen

Voor de geplande uitbreiding van de begraafplaats in Herkingen is een investeringskrediet van € 326.700 nodig. Daarnaast worden de jaarlijkse onderhoudskosten € 7.600. Met de uitbreiding moeten er 220 extra plaatsen bij komen.

Ruimte tot 2028 Uit een inventarisatie blijkt dat de begraafplaats in Herkingen als eerste op Goeree-Overflakkee tegen de maximale capaciteit aanloopt. Op basis van het gemiddelde aantal begrafenissen per jaar is er nog ruimte tot 2028.

Tijdens de presentatieavond op donderdag 8 oktober 2026 kregen raadsleden uitleg over de plannen, als voorbereiding op de besluitvorming in de raadsvergadering van volgende week. Naast de nog te maken kosten is er bovendien een voorbereidingskrediet van € 132.000, wat het totaalbedrag op € 458.700 brengt.

Met de 220 extra plaatsen moet de begraafplaats het dorp tot minimaal 2050 van voldoende capaciteit kunnen voorzien. Daarna wordt de situatie opnieuw bekeken. Tijdens de presentatie werd daarbij opgemerkt dat er in de tussentijd veel kan veranderen, bijvoorbeeld door een toename van het aantal crematies.

Aanpassing locatie

De uitbreiding is gepland in de richting van het aangrenzende Zweosplein, op de plek waar volkstuinen lagen. De grond is eigendom van de gemeente. De laatste huurders zijn begin dit jaar vertrokken. Volgens Gerben Burger, projectleider Leefbaarheid en Wijk, is dat in goede harmonie gegaan.

Ook het overleg met Dorpsraad Herkingen en omwonenden is volgens Burger goed verlopen. Daarbij kwamen geen bezwaren tegen het plan naar voren. Wel werd gevraagd om het voormalige volkstuinencomplex goed te onderhouden zolang de werkzaamheden nog niet zijn begonnen.

De bestemming van de grond moet nog worden gewijzigd. Ook de grondwaterstand vraagt aandacht. Waarschijnlijk zijn drainage en/of ophoging van de grond nodig om de uitbreiding mogelijk te maken.

Als de gemeenteraad op donderdag 15 oktober instemt met het voorstel, wordt het project daarna aanbesteed. De uitvoering staat gepland voor april tot en met juni 2027. In november van dat jaar wordt het groen aangeplant.

Het groen krijgt vervolgens een jaar de tijd om te groeien. Naar verwachting kan het nieuwe deel van de begraafplaats eind 2028 in gebruik worden genomen.