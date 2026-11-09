Sportverenigingen halen ruim 73.000 euro op

De sportverenigingen op Goeree-Overflakkee hebben samen € 73.728 opgehaald met de Grote Clubactie 2026. In totaal deden 26 verenigingen uit onze gemeente mee aan de landelijke actie.

De Grote Clubactie is een jaarlijkse actie waarbij leden van verenigingen loten verkopen om geld in te zamelen voor hun club. Van ieder verkocht lot gaat 85% rechtstreeks naar de vereniging. De opbrengst kunnen verenigingen besteden aan bijvoorbeeld nieuwe materialen, het verbeteren van hun accommodatie of het organiseren van activiteiten voor hun leden.

De Jonge Spartaan uit Middelharnis haalde met € 11.337,30 het hoogste bedrag op. De voetbalvereniging wil het geld besteden aan de jeugdafdeling, een familiedag en een voetbalspeeltuin. WFB uit Ouddorp volgde met € 8.047,80. Gwendolyn Dance & Entertainment uit Middelharnis stond op de derde plaats met € 6.214,35. Naast dit bedrag kreeg de dansschool nog een cheque van € 10.000. Een lid van de dansschool verkocht namelijk het lot waarop de hoofdprijs van € 100.000 viel.