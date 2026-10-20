Driewielfietsdag: als fietsen op twee wielen niet meer vanzelf gaat

Begin oktober 2026 organiseerde de Fietsersbond een driewielfietsontdekdag in De Staver in Sommelsdijk. Belangstellenden konden de aanwezige deskundigen vragen stellen en een proefrit maken om te ervaren of een driewielfiets bij hen past.

Tientallen aanwezigen grepen deze kans om de verschillende modellen uit te testen. De een alvast met het oog op de toekomst als fietsen moeilijker zou zijn, de ander juist om het fietsen weer op te pakken.

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De vrouw van een stel uit Goedereede is bang om op de gewone fiets met twee wielen te stappen. Vooral haar man zou graag weer samen met haar eropuit trekken, bijvoorbeeld naar Ouddorp. "Ik heb dat wel gemist, want we gingen altijd samen fietsen. En nu moet ik altijd alleen, dat is wel jammer."

Toch is het proefritje op de driewieler nog geen onverdeeld succes. "Ik heb angst", vertelt ze. De bedoeling is om later in alle rust bij de leverancier in Ouddorp het nog een paar keer te proberen.

Zo lang en veilig mogelijk

Danni L.U. van Oss is projectleider Verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee en vertelt dat het initiatief is bedoeld om mensen zo lang mogelijk, zo veilig mogelijk te laten fietsen. Het zijn vooral ouderen die in De Staver gebruik maken van de mogelijkheid om de fietsen uit te proberen. "Je ziet dat ze merken dat hun balans op een gewone fiets of een e-bike wat minder wordt. En die dan op punt staan om misschien wel te stoppen met fietsen. En dan is dit natuurlijk een ideale oplossing. Je kan eigenlijk niet vallen met een driewieler."