Omroep Archipel voortaan via één krachtige FM-zender op 105,9 MHz

Omroep Archipel heeft een belangrijke stap gezet in de vernieuwing van haar FM-netwerk. De streekomroep zendt voortaan haar radioprogramma's uit via één FM-zender op 105,9 MHz vanuit de watertoren in Dirksland. Dankzij toestemming van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) mag de omroep vanaf deze locatie met een hoger zendvermogen uitzenden.

Eén centrale zendlocatie Voorheen maakte Omroep Archipel gebruik van twee afzonderlijke FM-zenders, waaronder een zender op 105,6 MHz aan de rand van Ouddorp. Met de toestemming van de RDI om vanaf de watertoren in Dirksland met een hoger vermogen uit te zenden, is het mogelijk geworden om de FM-uitzendingen vanuit één centrale locatie te verzorgen via 105,9 MHz.

De nieuwe situatie zorgt voor een efficiënter en toekomstbestendiger FM-netwerk. Doordat de uitzendingen vanaf één zendlocatie plaatsvinden, zijn minder technische installaties nodig. Dat maakt het beheer eenvoudiger en levert een aanzienlijke besparing op in de kosten voor huisvesting, energie en onderhoud.

Hierdoor hoeft de omroep niet langer twee zendlocaties in bedrijf te houden. Dat scheelt niet alleen in de kosten, maar maakt ook het technische beheer en onderhoud overzichtelijker. De middelen die hiermee worden bespaard, kunnen worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van Omroep Archipel.

Aandacht

Hoewel Omroep Archipel op veel plaatsen goed te ontvangen is via 105,9 MHz, vraagt de ontvangst in enkele gebieden nog aandacht. De technici van de omroep zijn hiervan op de hoogte en werken aan verbetering. Met name de ontvangst binnenshuis is op sommige locaties in Ouddorp nog niet optimaal.

Dat verschil is goed te verklaren. De voormalige zender op 105,6 MHz stond aan de rand van Ouddorp, waardoor het radiosignaal in en rond het dorp bijzonder sterk was. Hierdoor was ook de ontvangst binnenshuis doorgaans uitstekend.

Nu de uitzendingen worden verzorgd vanuit de watertoren in Dirksland, moet het radiosignaal richting Ouddorp een grotere afstand overbruggen. Daarbij kunnen onder andere gebouwen en de constructie van woningen invloed hebben op de ontvangst. Vooral binnenshuis kan dat merkbaar zijn.

Ook via internet, DAB+ en televisie

Voor luisteraars die op hun locatie minder goede FM-ontvangst hebben, zijn er verschillende andere mogelijkheden om Omroep Archipel te blijven beluisteren.

Internetradio is daarbij een uitstekend alternatief. Via de online radiostream zijn alle radioprogramma’s te beluisteren, bijvoorbeeld met een internetradio of via de website en app van Omroep Archipel. De ontvangst is daarbij niet afhankelijk van het FM-signaal.