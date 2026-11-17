De uitbreiding van Bedrijvenpark Oostflakkee (BPO) in Oude-Tonge richt zich in eerste instantie op lokale ondernemers die willen groeien. De gemeenteraad heeft donderdag 12 november 2026 de Nota van Uitgangspunten voor fase 4 gewijzigd vastgesteld. Daarmee zijn de kaders bepaald voor de verdere ontwikkeling en toekomstige uitgifte van bedrijfskavels.

Tijdens de vergadering benadrukte Mart Verbeek (Trots op Goeree-Overflakkee) het belang van de lokale ondernemers. Hij vindt dat bedrijven die al jarenlang op het eiland actief zijn niet achteraan moeten aansluiten wanneer de kavels worden uitgegeven. Zijn fractie is blij dat de nota ruimte biedt voor maatwerk. Volgens Verbeek moet de gemeente zich actief opstellen om ondernemers vooruit te helpen en te voorkomen dat uitbreidingsplannen onnodig lang worden opgehouden door procedures en bureaucratie.

Door een tekort aan beschikbare bedrijfskavels wil de gemeente met de uitbreiding vooral ruimte bieden aan ondernemers van Goeree-Overflakkee. Er blijft beperkt ruimte voor bedrijven van buiten de regio die bijdragen aan bijvoorbeeld innovatie, circulariteit en de energietransitie. De uitbreiding moet zorgen voor meer lokale werkgelegenheid en ervoor zorgen dat minder inwoners buiten het eiland hoeven te werken.

Ook Van Heemst (ChristenUnie) benadrukte het belang van verdere economische ontwikkeling aan de oostkant van het eiland. Verder is er in de aangepaste nota meer ruimte voor maatwerk.

Verkeersafwikkeling

John de Geus (SGP) vroeg tijdens de vergadering aandacht voor de verkeersafwikkeling rond het bedrijventerrein. Hij vroeg onder meer naar de uitvoering van de slimme verkeersregelinstallatie (VRI) en de zorgen van de dorpsraad over de parallelweg.

Wethouder Veentjer gaf aan dat de gemeente hierover in gesprek is met de provincie. De verkeersregelinstallatie moet naar verwachting in 2027 worden gerealiseerd. De dorpsraad heeft samen met de betrokken partijen naar de verkeerssituatie gekeken. Daarbij zijn tot nu toe geen problemen met de kruisingen en fietsers geconstateerd. Volgend jaar wordt de situatie opnieuw bekeken.

Uitgifte vanaf 2029

De vastgestelde nota is de eerste stap in de verdere ontwikkeling van BPO fase 4. Er moeten nog verschillende voorbereidingen worden getroffen, waaronder een stedenbouwkundige uitwerking en een wijziging van het omgevingsplan. De uitgifte van de bedrijfskavels staat gepland vanaf 2029.

Tijdens de vergadering werd daarover door Veentjer nog gekscherend opgemerkt: "Ik denk dat de McDonald's er eerder is dan BPO fase 4."