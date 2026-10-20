Uitbreiding begraafplaats Herkingen unaniem goedgekeurd

Foto: Google Maps en gemeente Goeree-Overflakkee

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2026 is de uitbreiding van de begraafplaats in Herkingen unaniem goedgekeurd. De uitbreiding kost € 458.700 met verwachte jaarlijkse onderhoudskosten van € 7.600. Met de uitbreiding moeten er 220 extra plaatsen bijkomen.

De begraafplaats in Herkingen loopt als eerste op Goeree-Overflakkee tegen de maximale capaciteit aan. Op basis van het gemiddelde aantal begrafenissen per jaar is er nog ruimte tot 2028. Het nieuwe gedeelte van de begraafplaats moet ook in dat jaar in gebruik kunnen worden genomen en genoeg ruimte bieden tot minimaal 2050. De verschillende politieke partijen gaven allemaal aan voor het raadsvoorstel te stemmen. Zo werd onder meer gezegd dat elke inwoner in het eigen dorp begraven moet kunnen worden, ook in de toekomst. Wel is er verschil van mening hoe dit moet worden gerealiseerd. ChristenUnie en SGP wijzen het ruimen van graven resoluut af vanwege hun geloofsovertuiging. Volgens Adriaan Kasteleijn zou er op het eiland genoeg ruimte zijn om te kunnen uitbreiden en is het ruimen van graven niet nodig.

Ellen Nijssen van GAAN pleit voor een zorgvuldige afweging om eventueel graven wel te ruimen, te schudden of op te hogen. Ook Petra ’t Hoen van PRO wil kijken naar ruimte die op een andere manier gevonden kan worden en vraagt ook om te onderzoeken hoe het aantal crematies op Goeree-Overflakkee zich ontwikkelt. Verder noemt ze het aantal van 21 gemeentelijke begraafplaatsen op het eiland “best veel voor een gemeente van onze omvang.” Debat over begraafplaatsenbeleid

Partijen waren het erover eens dat voor de toekomst een uitgebreider debat over het begraafplaatsenbeleid nodig is. ’t Hoen verwoordde haar standpunt als volgt: “We stemmen nu in, maar willen af van het automatisme dat een volle begraafplaats automatisch tot uitbreiding leidt.” Verschillende sprekers benadrukten dat dit debat respectvol moet gebeuren en dat begraven en rouwen “een tere aangelegenheid is”. Zoals Mart Verbeek van Trots op Goeree-Overflakkee het verwoordde: “het is niet zomaar een stuk grond, maar een laatste rustplaats.” Hij pleit ook daarom ervoor om er zorgvuldig mee om te gaan.