Mensenhandel blijft vaak buiten beeld, ook op Goeree-Overflakkee

Professionals uit de zorg, hulpverlening, het onderwijs, de politie en het jongerenwerk kwamen donderdag 15 oktober 2026 bijeen in De Staver in Sommelsdijk om te bespreken hoe zij mensenhandel kunnen herkennen en mogelijke slachtoffers kunnen helpen. De bijeenkomst vond plaats tijdens de Week tegen Mensenhandel en ging onder meer over de signalen van uitbuiting, de aanpak daarvan en de hulp die slachtoffers nodig hebben.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman opende de bijeenkomst. “Achter ieder cijfer zit een mens. Iemand die bang is, afhankelijk is gemaakt of niet weet waar die terechtkan”, zei zij. Ze wees erop dat het herkennen van signalen niet genoeg is. “De volgende stap is minstens net zo belangrijk. Met wie delen we onze zorgen? Wie neemt de regie? Maar wat doen we als we twijfelen? En hoe zorgen we er samen voor dat mogelijke slachtoffers worden gezien en geholpen?”

Bij mensenhandel worden mensen uitgebuit. Dat kan onder meer gebeuren door gedwongen sekswerk, uitbuiting op het werk of het onder druk afstaan van geld. Ook worden jongeren soms ingezet voor criminele activiteiten. Naar schatting zijn er in Nederland jaarlijks 5.000 slachtoffers. Veel van hen blijven buiten beeld.

Persoonlijke ervaring

Sameena van der Mijden vertelde over de seksuele uitbuiting die zij zelf heeft meegemaakt. Haar loverboy Dennis nam eerst haar geld af en dwong haar later tot prostitutie. Twee jaar lang hield zij haar situatie verborgen. De familie bij wie ze woonde, begon vragen te stellen toen haar gedrag veranderde. Ze had blauwe plekken, kwam soms nachten niet thuis en trok zich terug.

Van der Mijden vertelde de aanwezigen wat slachtoffers volgens haar nodig hebben. “Als slachtoffer wil je serieus genomen worden. Het is belangrijk dat je erkenning krijgt voor wat er is gebeurd en dat je aangifte kunt doen”, zei ze.

Ook duidelijke afspraken zijn volgens haar van belang. “Wat kan een slachtoffer van jou verwachten? En wat verwacht jij van het slachtoffer? Door daar open over te zijn, voorkom je onduidelijkheid en weet iemand beter waar die aan toe is.”

Signalen

Tijdens een panelgesprek spraken de deelnemers over de vraag hoe zij kunnen reageren als ze mogelijke mensenhandel vermoeden. Daarbij kwam ook het gebruik van internet aan bod. Daders kunnen online contact zoeken, vertrouwen opbouwen en mensen ronselen zonder dat hun omgeving dit merkt.

Mirjam Looij van het Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel (ESSM) wees op het belang van luisteren zonder direct te oordelen. “Luister ook zonder oordeel”, zei ze. “Het helpt slachtoffers niet als je meteen waarom-vragen stelt. Geef iemand de ruimte om te vertellen.”

Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers ook een nagebouwde sekswerkplek bekijken in de vrachtwagen van ‘Mensenhandel on tour’. De inrichting was bedoeld om te laten zien in welke omstandigheden seksuele uitbuiting kan plaatsvinden. Daarnaast stond er een container van netbeheerder Stedin met een nagebouwde hennepkwekerij. Die ging over illegale hennepteelt en criminaliteit die daarmee samenhangt.