Windfonds keert ruim 62.000 euro uit aan 29 projecten

Het Windfonds Goeree-Overflakkee verdeelt 62.222 euro over 29 projecten op het eiland. Het bestuur besloot op 13 oktober 2026 welke aanvragen geld krijgen. Het fonds steunt initiatieven van onder meer verenigingen, stichtingen, scholen en dorpsraden. Per project is maximaal 3.000 euro beschikbaar.

Het bestuur beoordeelt aanvragen twee keer per jaar. Daarbij kijkt het naar het nut van een project voor de samenleving en de kans dat het plan wordt uitgevoerd. Vernieuwende projecten en plannen in de buurt van een windpark krijgen extra punten. Aanvragen die niet genoeg punten halen, worden afgewezen.

Organisaties kunnen tot en met 15 maart 2027 een aanvraag indienen voor de volgende ronde. Het bestuur beoordeelt de aanvragen in het voorjaar van dat jaar.