Werkzaamheden aan fietstunnel Nieuwe-Tonge worden hervat

Binnenkort worden de bouwwerkzaamheden rondom de fietstunnel bij Nieuwe-Tonge hervat. In de week van 26 oktober 2026 verschijnen de eerste machines hiervoor op het bouwterrein bij de N215.

In het voorjaar van 2026 zijn de voorbereidende werkzaamheden al uitgevoerd voor het aanbrengen van CSM-wanden. Op advies van DCMR werd vervolgens eerst aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd voor deze wanden konden worden aangebracht. Tijdens het onderzoek hebben de werkzaamheden rondom de tunnel stilgelegen.

Inmiddels zijn de resultaten van de (bodem)proeven naar de toekomstige CSM-wand bekend en zijn ze goedgekeurd door DCMR. Dat betekent dat de werkzaamheden aan de fietstunnel ter hoogte van bedrijventerrein De Tram definitief door kunnen gaan, aldus Mourik Infra.