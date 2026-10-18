Bas van de Waart uit Sommelsdijk kroont zich tot Nederlands kampioen

De judoka van De Korte Sportinstituut veroverde in Hoogeveen op zaterdag 17 oktober 2026 de nationale titel bij de jongens onder 15 jaar in de gewichtsklasse tot 38 kilogram. Na een reeks sterke wedstrijden bekroonde hij jaren van voorbereiding met een plek op het hoogste podium.

Van de Waart begon het toernooi met een vrije doorgang in de eerste ronde. In de achtste finale nam hij het op tegen John de Vries. Na de reguliere wedstrijdtijd van drie minuten trok de judoka uit Sommelsdijk met een yuko aan het langste eind.

In Het Activum in Hoogeveen kwamen meer dan driehonderd judoka's in actie tijdens het Nederlands kampioenschap -15. Voor Van de Waart werd het toernooi een succes: de judoka uit Sommelsdijk werkte zich met sterke optredens door het deelnemersveld en besliste uiteindelijk ook de finale in zijn voordeel.

In de kwartfinale tegen Milaan Kosters liet Van de Waart zien dat hij ook vroeg in een wedstrijd het verschil kan maken. Na twee minuten en vier seconden besliste hij het duel met een ippon. Daarmee verzekerde hij zich van een plaats bij de laatste vier.

Ook in de halve finale was Van de Waart op dreef. Tegen Gijs Woonink had hij slechts 28 seconden nodig om de overwinning met een ippon veilig te stellen. Daarmee plaatste hij zich voor de eindstrijd, waarin Micheal Manen zijn tegenstander was.

De finale ging over de volledige drie minuten. Van de Waart wist daarin een yuko te behalen en hield zijn tegenstander van de score af. Die prestatie was voldoende om de wedstrijd te winnen en de Nederlandse titel in de gewichtsklasse tot 38 kilogram op zijn naam te schrijven.

Stap in ontwikkeling

De kampioenstitel is het resultaat van jarenlange voorbereiding. Ook de overstap naar De Korte Sportinstituut speelde een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. Die stap bood Van de Waart de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen als judoka.

Daarnaast is de voortdurende steun vanuit zijn thuissituatie een belangrijke factor achter zijn prestatie. De combinatie van training, ontwikkeling en ondersteuning heeft uiteindelijk bijgedragen aan het behalen van de nationale titel.

Met zijn overwinning in Hoogeveen heeft Van de Waart een bijzondere prestatie geleverd. Voor de jonge judoka uit Sommelsdijk vormt het Nederlands kampioenschap een voorlopig hoogtepunt in zijn judocarrière.