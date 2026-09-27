Budokai Senshi pakt 25 prijzen op toernooi in Hellevoetsluis

Budokai Senshi heeft tijdens de derde editie van de Mugen Chikara Cup 25 podiumplaatsen behaald. Aan het vriendschappelijke karate-toernooi namen ongeveer tachtig karateka’s deel. De vereniging uit de regio kwam met deelnemers uit op 29 verschillende poules en onderdelen.

Bij het onderdeel kata waren er meerdere overwinningen voor de vereniging. Fajah, Daan, Maartje, Ivo en Ivar eindigden op de eerste plaats. Volgens Budokai Senshi lieten de deelnemers daarbij een verzorgde uitvoering van hun kata zien.

De Mugen Chikara Cup is bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren karateka’s. Tijdens het evenement kwamen de deelnemers uit in onder meer kata en kumite. Budokai Senshi was met een grote groep vertegenwoordigd en behaalde gedurende de wedstrijddag verschillende eerste, tweede en derde plaatsen.

Ook in het kumite, waarbij karateka’s het rechtstreeks tegen elkaar opnemen, werden veel podiumplaatsen behaald. Carsten eindigde als derde in een zware poule. Dean Veentjer, Alanzo, Ruben, Ivar, Max en Kim behaalden een tweede plaats.

De eerste plaatsen in het kumite gingen naar Sean, Arjan, Gyan, Hidde, Dean van Roosmalen, Vince, Emmalie en Thijs. Een aantal deelnemers van Budokai Senshi kwam daarbij tijdens de wedstrijden tegenover een clubgenoot te staan.

Bijzondere prestaties

Naast de 25 podiumplaatsen waren er volgens de vereniging verschillende opvallende prestaties. Thijs de Jong behaalde zowel een eerste als een derde plaats en ontving daarnaast een spiritprijs. Daarmee keerde hij met drie bekers terug naar huis.

Ook het verhaal van vader en zoon Hidde en Arjan van Westenbrugge viel op. Beiden kwamen in actie tijdens het toernooi en wisten hun partijen te winnen. Hidde nam het daarbij op tegen een tegenstander die volgens Budokai Senshi ongeveer 35 kilogram zwaarder was.

Niet alle deelnemers wisten het podium te bereiken. Ahmad, Thijs en Zoey eindigden buiten de prijzen. De vereniging benadrukt dat de wedstrijdbegeleiding en coaching een belangrijk onderdeel vormen van de voorbereiding op wedstrijden.

Voor Budokai Senshi staat de volgende wedstrijd alweer snel op het programma. Op 10 oktober organiseert de vereniging de eigen Rookie Cup. Naar verwachting komen daar 35 deelnemers van de eigen sportschool in actie.