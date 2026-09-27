DBGC herpakt zich met klinkende overwinning op Rijsoord

DBGC heeft zaterdag 26 september 2026 op eigen veld met 4-1 gewonnen van Rijsoord. De ploeg uit Oude-Tonge herstelde zich daarmee van de nederlaag tegen Overmaas en boekte de eerste competitiezege van het seizoen.

DBGC liep al snel tegen een domper op toen Rijsoord al na vijf minuten scoorde uit een corner, 0-1. Kort hierna kreeg het zelfs de kans op 0-2 na een ietwat makkelijk gegeven penalty. Roy Nieuwland keerde de strafschop echter en vormde daarmee het kantelpunt van de wedstrijd.

Na de teleurstellende wedstrijd van vorige week bij Overmaas keerde met Jacco de Gast en Sonny Noordermeer de nodige ervaring terug in de ploeg. Ook Siebe Schets was weer beschikbaar en startte in de basis.

DBGC nam het initiatief over en kreeg steeds meer grip op de wedstrijd. Siebe Schets zorgde met zijn acties voor gevaar, terwijl ook Ivan Kabeya, Sonny Noordermeer en Tim Mackloet dicht bij de gelijkmaker waren. Die viel na 25 minuten alsnog. Thijs Tromp werd na een goede dieptepass van Schets neergelegd. Scheidsrechter van der Geest, die uitstekend floot, wees gedecideerd naar de stip. Jeroen Sep zorgde koeltjes voor de 1-1.

DBGC bleef vervolgens de betere ploeg en kreeg in de slotfase van de eerste helft loon naar werken. In de 40e minuut stuurde Bob Legierse met een prachtige crossbal Jeroen Sep weg. De topscorer nam de bal goed mee en prikte hem voorbij de uitkomende doelman: 2-1. Nog voor de rust completeerde Sep zijn hattrick. Na goed voorbereidend werk van Tromp en Schets, legde laatstgenoemde de bal op een presenteerblaadje voor Sep die de 3-1 binnenschoot.

In de rust bleef de sterk spelende Siebe Schets achter in de kleedkamer en nam Bryan Bouwens zijn plek over. Doordat Rijsoord op zoek ging naar de aansluiting en enkele extra aanvallende impulsen bracht, veranderde het spelbeeld. Maar DBGC hield stand, de defensie gaf nauwelijks ruimte weg en Nieuwland bleef zeer betrouwbaar onder de lat.

Trainer Ben Hoogwerf bracht Lars Hollaar en later Jayden Willemstein binnen de lijnen om de druk voorin te behouden. Rijsoord bleef aandringen, maar kon geen bres slaan in de DBGC-defensie.

In de slotminuut maakte Willemstein definitief een einde aan de spanning. De aanvaller veroverde op eigen helft de bal, begon aan een solo en rondde die beheerst af in de verre hoek: 4-1.

Zo boekte DBGC zijn eerste competitiezege van het seizoen. Na de vroege achterstand toonde de ploeg veerkracht en trok het de wedstrijd met goed voetbal en veel strijdlust naar zich toe.