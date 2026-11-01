DBGC houdt koploper OVV op een gelijkspel

DBGC heeft op eigen veld een punt overgehouden aan de ontmoeting met koploper OVV. Op Sportpark De Koepel eindigde zaterdag 31 oktober 2026 het duel in 1-1, nadat Thijs Tromp de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong had gezet. Kort na de hervatting kwam OVV vanaf de strafschopstip langszij. Trainer Ben Hoogwerf kon na afloop leven met het resultaat, maar ziet ook dat DBGC meer punten nodig heeft.

De wedstrijd kende verschillende fases. Volgens trainer Ben Hoogwerf begon DBGC goed, maar nam OVV na ongeveer tien minuten het initiatief over. De thuisploeg moest die periode zien te overleven en slaagde daarin. Vlak voor rust kreeg DBGC vervolgens een belangrijke beloning. In de 44e minuut bracht Thijs Tromp de ploeg op voorsprong: 1-0.

Voor DBGC was het opnieuw een wedstrijd waarin een gelijkspel op het scorebord stond. Na de 1-1 tegen Zinkwegse Boys een week eerder, bleef de ploeg ook tegen OVV steken op een punt. Dat was geen eenvoudige opgave, want de bezoekers uit Oostvoorne begonnen als koploper van de derde klasse D aan de zesde speelronde.

Die voorsprong hield niet lang stand. OVV kwam na de rust sterk uit de kleedkamer en zette DBGC opnieuw onder druk. Binnen tien minuten resulteerde dat in een strafschop, die door de bezoekers werd benut. Daarmee was de stand weer in evenwicht: 1-1.

Na de gelijkmaker kreeg DBGC nog een mogelijkheid om opnieuw op voorsprong te komen. Jeroen Sep kwam goed door en zag bij de tweede paal twee ploeggenoten vrijstaan. Hij besloot zelf af te werken, maar zijn schot leverde geen doelpunt op. Hoogwerf was duidelijk over de keuze van zijn spits, zonder hem daarop af te rekenen: ,,Als hij hem maakt is hij de gevierde man en waarderen we hem nog steeds.''

In de slotfase nam OVV opnieuw het initiatief. De bezoekers kregen mogelijkheden om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar DBGC hield stand. Hoogwerf zag zijn ploeg op dat moment ook goed wegkomen: ,,De laatste 10 minuten was voor OVV, komen wij met 2 slippertjes vanuit linksachter bij ons goed weg, dan wordt het 1-1 tegen de nummer 2.''

De trainer was na afloop tevreden over de inzet van zijn spelers. ,,We winnen weer niet, maar we verliezen ook niet, er is geknokt, we hebben hard gewerkt, ik kan de jongens niet kwalijk nemen.'' Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor Bob Legierse, die op de linksbackpositie speelde als vervanger van de geblesseerde Dimmeri. Ook Brian Bouwens kreeg een compliment voor zijn bijdrage aan het team.

DBGC staat na zes wedstrijden op de elfde plaats met zes punten. Jeroen Sep noemde de 1-1 een terechte uitslag, maar wees ook op de gemiste kansen in eerdere wedstrijden. De gelijke spelen tegen Den Bommel en Zinkwegse Boys hadden volgens hem eigenlijk overwinningen moeten opleveren.

Volgende week krijgt DBGC een nieuwe kans op drie punten. De ploeg gaat zaterdag 7 november op bezoek bij COAL. De aftrap in Rotterdam is om 15.00 uur.