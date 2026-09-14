DBGC, Den Bommel en Stellendam beginnen komend seizoen in de derde klasse D van West 2, waar volgens voetbalverslaggevers grote verschillen zijn in de verwachtingen. DBGC krijgt de meeste kansen, terwijl Den Bommel en Stellendam volgens de voorspellingen vooral moeten vechten om zich te handhaven.

DBGC begint met vertrouwen aan het seizoen. De ploeg uit Oude-Tonge promoveerde vorig seizoen via de nacompetitie. Trainer Ben Hoogwerf begint aan zijn tweede seizoen. De selectie veranderde flink. Onder anderen Bas Mackloet stopte en Sem Vos en Bas van der Sluis vertrokken naar Den Bommel. Daar staat een flinke groep nieuwe spelers tegenover.

De derde klasse D belooft komend seizoen veel verschil in niveau en ambitie. Goeree-Overflakkee is met DBGC, Den Bommel en Stellendam vertegenwoordigd. In De Aftrap, de speciale seizoenvoorbeschouwing van Sport Lokaal, bogen vijf voetbalverslaggevers zich over de kansen van de drie eilandclubs.

Opvallend is de komst van Siebe Schets. De voormalig jeugdspeler van onder meer Feyenoord en FC Twente speelde betaald voetbal bij Go Ahead Eagles en FC Dordrecht en keert nu terug op amateurniveau. Ook spelers als Lars Hollaar, Brian Bouwers en Bob Legierse moeten de selectie nieuwe impulsen geven.

De verwachtingen bij de Sport Lokaal-verslaggevers zijn dan ook hoog. Waar Mark Lagendijk DBGC rond de zesde plaats verwacht met de winterstop, zien anderen mogelijkheden voor een plek in de top drie. De ploeg wordt bovendien genoemd als een kandidaat om aan het einde van het seizoen mee te doen om promotie.

Ook Den Bommel kende de nodige mutaties. Trainer Dennis van Gils begint aan zijn achtste seizoen bij de club. Met Bas van der Sluis en Sem Vos kwamen twee spelers van DBGC over. Daarnaast werden Kelvin Goemaat en Jari Jongenjan aan de selectie toegevoegd. De ploeg moet tegelijkertijd afscheid nemen van enkele spelers.

Een opvallend onderwerp rond Den Bommel is het speelveld. De kwaliteit daarvan wordt door de verslaggevers als een factor gezien die invloed kan hebben op het seizoen. Ook wordt verwacht dat Den Bommel vooral in de doelpuntenproductie een belangrijke troef heeft. Johnno Bakker heeft er nog een seizoen aan vastgeknoopt.

De voorspellingen voor de winterstop lopen uiteen van de negende tot de elfde plaats, al ziet niet iedere verslaggever dat als een voorbode voor een moeilijk seizoen.

Voor Stellendam zijn de verwachtingen aanzienlijk voorzichtiger. De club begint met Marcel Peter Nauta aan een nieuw hoofdstuk. De nieuwe trainer heeft een brede ervaring, maar kon door de late benoeming nauwelijks nog spelers aantrekken. Tegelijkertijd vertrokken Joep de Geus naar De Jonge Spartaan en Timo Kroon naar DVV’09.