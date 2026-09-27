De Jonge Spartaan knokt zich naar zege in Rotterdam

De Jonge Spartaan heeft zaterdag 26 september 2026 in Rotterdam met 0-2 gewonnen van Sparta AV. Michael Sloof scoorde uit een strafschop, waarna Cheickna Toure in de slotfase de eindstand bepaalde.

Martijn van den Boogert nam deze middag de positie van rechtsback in bij de gasten. Keeper Phil Bako sloeg in de beginfase een scherp indraaiende hoekschop van Jeffrey van Veen uit de doelmond. Cas Abbas had goed oog in een schot van de wendbare spits Mehmet Tunca. In de 12e minuut bracht Pim Grootenboer vanaf rechts de bal prima voor het doel. Bij de 2e paal bracht Michael Sloof de bal weer terug in de doelmond. Boy Hoogmoed zag zijn inzet van dichtbij op de voet van keeper Phil Bako belanden.

Na de 1-3 thuisnederlaag tegen HVC’10 ging De Jonge Spartaan zaterdag 26 september 2026 op bezoek bij de amateurtak van Sparta Rotterdam. De thuisclub ging in de openingsronde met 4-1 fors onderuit bij stadgenoot Antibarbari. Enkele weken terug wonnen de gasten een oefenwedstrijd aan de Bok de Korverweg met 3-4. Naast de al afwezige spelers liep Julian Nieuwland tijdens de training van donderdagavond 23 september een enkelbandblessure op.

Op het aanpalende veld klonk de beroemde Spartamars voor aanvang van het duel in de 2e divisie tussen Jong Sparta en HSV Hoek. Ook stegen er diverse vliegtuigen op van de in de nabijheid liggende luchthaven Rotterdam The Hague airport, ook wel bekend als Zestienhoven. Zo was er van alles te zien en te beleven in de grote stad.

De keeper van de gasten keerde een vlammend schot van Tim Driece en een poging van zijn broer Wiljan verdween net over de lat. Cas Abbas keerde een vrije trap van Wesley Beintema. In de 39e minuut kwam Cas Abbas als winnaar uit de strijd in een één op één duel met Chavez Chobin. Pal voor rust was er opnieuw een knappe reflex van Cas Abbas nodig om Jelano Tavares van de openingstreffer af te houden. In dit deel van de wedstrijd hadden de gasten de overhand. De rust werd met 0-0 bereikt.

Met Joas Vroegindeweij voor Boy Hoogmoed binnen de lijnen werd aan de 2e helft begonnen. Weer was het de uitblinkende Cas Abbas die Mehmet Tunca met zijn voet van scoren afhield. Net binnen het uur stopte Raoul Pinas binnen het strafschopgebied Pim Grootenboer onreglementair af. Gedecideerd wees Pepijn Helgering naar de stip. Michael Sloof schoot de toegekende strafschop fraai onder de lat en zorgde zo voor een nipte 0-1 voorsprong.

Joep de Geus verving Martijn van den Boogert. Op kiezelhard schot van dichtbij van Chavez Robin had keeper Cas Abbas opnieuw een knap antwoord. Met nog een kwartier op de klok kwam Cheickna Toure binnen de lijnen voor Michael Sloof. Uit een hoekschop van Joep de Geus knikte Cheickna Toure de bal net over de lat. Sparta viel aan en de Jonge Spartaan verdedigde zich met hand en tand.

Tim Driece ontving in de 84e minuut zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en moest het speelveld verlaten. Voor de thuisclub reden om nog meer aan te zetten. Een spannend schouwspel ontpopte zich voor het aanwezige publiek. Een voorzet van Berkay Kaya werd door de Spartaanse keeper naast gekeken. Pal voor het verstrijken van de reguliere speeltijd mocht Jeffrey van Veen een vrije trap vanaf rechts nemen. Bij de 2e paal tekende Cheikcna Toure koppend voor zijn eerste competitietreffer en dit betekende de bevrijdende 0-2.

In de extra tijd gebeurde er nog van alles. Joas Vroegindeweij vond na een mooie solo keeper Phil Bako op zijn pad. Cas Abbas was niet te passeren deze middag, ook niet na een inzet van Berkay Kaya. Toen de Spartaanse keeper eindelijk verslagen leek, bracht Jurian Hobbel koppend redding op de doellijn. Koen Vervloed en Pepijn Klem kwamen nog in het veld voor Joas Vroegindeweij en Cheickna Toure. De eindstand was en bleef 0-2.