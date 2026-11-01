De Jonge Spartaan krijgt harde tik van CWO

De Jonge Spartaan heeft zaterdag 31 oktober 2026 in Vlaardingen een zware nederlaag geleden. Op bezoek bij CWO ging de ploeg van trainer Ben Mierop met 6-0 onderuit. Bij rust was er met een 1-0 achterstand nog weinig reden om een grote uitslag te verwachten. Na twee gemiste kansen kort na de pauze verloor De Jonge Spartaan echter het initiatief en liep CWO in de slotfase verder uit.

Trainer Ben Mierop keek na afloop dan ook met gemengde gevoelens terug op het duel. Ondanks de uiteindelijke uitslag zag hij zijn ploeg lange tijd goed voor de dag komen. ,”Want als je met 6-0 verliest, dan staat het huilen je nader dan het lachen. Dat is logisch. Maar ik heb 55 minuten lang die jongen Spartaan gezien, dat helemaal niet op een achterstand had hoeven staan.''

De Jonge Spartaan begon zaterdag aan de uitwedstrijd tegen CWO met zes punten uit vijf wedstrijden. De Vlaardingers hadden voorafgaand aan het duel drie punten meer verzameld. Op Sportpark Nieuwelantpark kregen de bezoekers in de eerste helft voldoende mogelijkheden om mee te blijven doen.

De eerste helft verliep relatief gelijkwaardig. CWO had in de omschakeling het betere van het spel, maar De Jonge Spartaan wist zelf ook kansen te creëren. Vlak voor rust kreeg de thuisploeg een voorsprong. Jeroen van der Swaluw maakte in de 45e minuut de 1-0.

Na de pauze kwam De Jonge Spartaan goed uit de kleedkamer. In de eerste vijf minuten kreeg de ploeg een grote mogelijkheid om de achterstand weg te werken, maar de kans alleen voor de keeper werd niet benut. Dat moment bleek achteraf een belangrijk kantelpunt. In de 59e minuut verdubbelde Darren Maatsen de voorsprong van CWO.

Daarna ging het snel. Steve Hijmans maakte in de 64e minuut de 3-0 en acht minuten later bracht Rick van der Struis de stand op 4-0. De Jonge Spartaan raakte het vertrouwen kwijt en slaagde er niet meer in om de wedstrijd om te draaien. In de slotfase liep de score verder op. Van der Swaluw maakte in de 85e minuut zijn tweede treffer van de middag, waarna CWO in de 88e minuut ook de 6-0 op het scorebord zette.

Mierop was vooral teleurgesteld over de manier waarop zijn ploeg na de tweede tegentreffer reageerde. ,”En nu leek het net een soort kaartenhuis dat in elkaar viel. We gaven het op. We vonden ons ook een beetje verslagen. Wat dat dan is, dat kan ik niet uitleggen.'' De trainer benadrukte dat de ploeg de laatste 35 minuten niet het niveau haalde dat nodig is in de tweede klasse.

De Jonge Spartaan staat na zes speelronden op de elfde plaats met zes punten. Mierop wees na afloop ook op de veranderingen binnen zijn selectie. ,,Dan neem ik bijvoorbeeld de wedstrijd uit bij Luctor Heinkensand. Dan staan er zes andere jongens in de basis.'' De jonge spelers moeten volgens hem de ruimte krijgen om zich op dit niveau te ontwikkelen. ,,En dan ben ik ervan overtuigd dat wij ons aan de goede kant van de streep gaan spelen.''

De ploeg krijgt zaterdag 7 november de kans om zich te herstellen. Dan komt hekkensluiter CION op bezoek. De aftrap op Sportpark Spartacus in Middelharnis is om 14.30 uur.