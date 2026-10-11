Den Bommel draait achterstand om en boekt eerste overwinning

VV Den Bommel heeft zaterdag 10 oktober 2026 de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Op bezoek bij SSS won de ploeg van trainer Dennis van Gils met 2-4, nadat het bij rust nog tegen een 2-1 achterstand aankeek. Met drie doelpunten in de tweede helft draaiden de Bommelaars de wedstrijd om.

Daarna hielden beide ploegen elkaar langere tijd in evenwicht. Den Bommel slaagde er niet in de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken en kreeg vlak voor rust opnieuw een tegenvaller te verwerken. In de 45e minuut profiteerde SSS van verdedigend balverlies en bracht de thuisploeg de stand op 2-1.

Den Bommel begon opnieuw niet scherp aan de wedstrijd. Al in de zesde minuut kwam SSS op voorsprong, waardoor de bezoekers voor de vierde competitiewedstrijd op rij in de achtervolging moesten. De reactie volgde echter snel. In de achtste minuut zorgde Calvin Goemaat met een snelle counter voor de gelijkmaker: 1-1.

Na rust moest Den Bommel opnieuw op zoek naar herstel. De bezoekers kwamen beter in de wedstrijd en wisten de druk op SSS geleidelijk op te voeren. Dat leverde in de 56e minuut de gelijkmaker op. Johnno Bakker verzorgde de voorzet, waarna Ruben Riu dos Santos de bal binnenschoot: 2-2.

De gelijkmaker gaf Den Bommel zichtbaar vertrouwen. Nadat doelman Sander van Reijn met een goede redding een nieuwe achterstand had voorkomen, sloegen de bezoekers aan de andere kant toe. In de 64e minuut speelde Sem de Vos de bal naar Calvin Goemaat, die zijn tweede doelpunt van de middag maakte: 2-3.

Drie minuten later werd de voorsprong verder uitgebreid. Johnno Bakker stuurde Sem de Vos weg, die de aanval afrondde en de stand op 2-4 bracht. Binnen elf minuten had Den Bommel daarmee een 2-1 achterstand omgezet in een voorsprong van twee doelpunten.

SSS probeerde in het restant nog iets terug te doen, maar Den Bommel hield stand. Een doelpunt van Bakker werd nog afgekeurd, waardoor de marge niet verder opliep. De 2-4 bleef op het scorebord staan en betekende de eerste driepunter voor de ploeg uit Den Bommel.

De overwinning biedt perspectief na het eerdere gelijkspel tegen SC Botlek en de spectaculaire 3-3 tegen DBGC. Tegelijkertijd blijft de matige start een aandachtspunt: Den Bommel kwam in alle vier de competitiewedstrijden op achterstand. Met vijf punten uit vier duels kan de ploeg nu wel met meer vertrouwen vooruitkijken.

Eindstand: SSS – VV Den Bommel 2-4 (2-1)

Doelpunten: 6. Raf de Jonge 1-0, 8. Calvin Goemaat 1-1, 45. Milo Blom 2-1, 56. Ruben Riu dos Santos 2-2, 64. Calvin Goemaat 2-3, 67. Sem de Vos 2-4.