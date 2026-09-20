Den Bommel toont veerkracht bij spectaculaire start in derde klasse

VV Den Bommel heeft de eerste competitie wedstrijd op zaterdag 19 september 2026 in de derde klasse geopend met een spectaculair gelijkspel. Op Sportpark De Kruus eindigde de wedstrijd tegen SC Botlek in 3-3.

Niet veel later leek Den Bommel alsnog op voorsprong te komen. Een treffer van de thuisploeg werd echter wegens buitenspel afgekeurd. Aan de andere kant kreeg ook Botlek een doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel.

De eerste competitiewedstrijd van Den Bommel in de 3e klasse D kende direct een open begin. SC Botlek had in de openingsfase iets meer balbezit, maar de thuisploeg kwam gaandeweg beter in de wedstrijd. In de dertiende minuut was Den Bommel dicht bij de openingstreffer. Jesper van der Hoek schoot de bal tegen de lat.

In de 35e minuut was het wel raak voor de bezoekers. Uit een hoekschop werd de bal bij de eerste paal doorgekopt, waarna een Botlek-aanvaller bij de tweede paal raak kopte: 0-1. Ondanks het goede spel van Den Bommel gingen de bezoekers met een voorsprong de rust in.

Botlek loopt uit, Den Bommel vecht terug

Kort na de hervatting werd de situatie voor Den Bommel nog lastiger. Een pass door het centrum zette een Botlek-aanvaller vrij voor doelman Sander van Reijn. De bezoekers maakten de kans af en verdubbelden de voorsprong naar 0-2.

Daarmee leek Den Bommel op een flinke achterstand af te stevenen, maar de thuisploeg toonde veerkracht. In de 55e minuut bracht Jari Jongejan de spanning terug. Hij zag de doelman van Botlek voor zijn doel staan en plaatste de bal met gevoel over de keeper heen: 1-2.

De aansluitingstreffer gaf Den Bommel zichtbaar vertrouwen. Vier minuten later was het alweer gelijk. Calvin Goemaat zette door in het strafschopgebied, kreeg na een eerste poging opnieuw een mogelijkheid en werkte de bal alsnog binnen: 2-2.

Den Bommel bleef vervolgens aandringen en kreeg in de zeventigste minuut de beloning voor de sterke comeback. Uit een vrije trap werd de bal richting doel gebracht. De doelman van Botlek wist de bal nog weg te werken, maar raakte daarbij het hoofd van Paul Looij. Via een merkwaardige boog verdween de bal alsnog in het doel: 3-2.

Botlek komt alsnog langszij

De voorsprong bleek echter niet voldoende voor de drie punten. Naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg Botlek opnieuw meer ruimte. In de 75e minuut haalde een speler van de bezoekers van afstand uit. De bal verdween in de verre hoek en betekende de 3-3.