Flakkee haalt opnieuw uit en wint met 9-1 van Abbenbroek

Flakkee heeft ook zijn tweede competitiewedstrijd in de vijfde klasse E overtuigend gewonnen. Op Sportpark Van Pallandtpolder werd Abbenbroek zaterdagmiddag 26 september 2026 met liefst 9-1 verslagen.

Flakkee had in de openingsfase nog enige tijd nodig om de wedstrijd open te breken. Abbenbroek, dat een week eerder tegen NBSVV een verdienstelijk resultaat had geboekt, hield aanvankelijk goed stand en gaf de thuisploeg weinig ruimte.

Na de eerdere 6-1 overwinning op SCO’63 staat de ploeg van trainer Hans de Heer na twee speelronden op zes punten, met vijftien doelpunten voor en slechts twee tegentreffers.

Na bijna een half uur viel de openingstreffer alsnog. Wessel Verhage zette Flakkee in de 29e minuut op 1-0. Drie minuten later was het opnieuw raak voor de aanvaller. Verhage verdubbelde de voorsprong en bracht Flakkee daarmee in een comfortabele positie.

Vlak voor rust maakte Verhage zijn middag compleet. In de 42e minuut tekende hij voor zijn derde treffer van de wedstrijd en zette Flakkee op 3-0. Daarmee was de wedstrijd nog voor de pauze in het voordeel van de thuisploeg gekanteld.

Trainer Hans de Heer was vooral tevreden over de manier waarop zijn ploeg de doelpunten produceerde. “Als je met 9-1 wint zegt dat wat, de wijze waarop we de doelpunten maken maakte me blij, we trainen hier wekelijks op.”

Flakkee loopt verder uit

Na rust ging Flakkee door waar het voor de pauze was gebleven. In de 60e minuut maakte Nino Wielaard er 4-0 van. Abbenbroek deed vier minuten later iets terug en bracht de achterstand terug tot 4-1. Van een echte comeback was echter geen sprake. Wielaard sloeg vrijwel direct opnieuw toe en maakte in de 67e minuut de 5-1. Drie minuten later volgde alweer de volgende treffer. Gianluca Bosman bracht de stand op 6-1.

Flakkee bleef ook daarna aanvallen. In de 82e minuut was het Marijn Redert die de zevende treffer voor zijn rekening nam. Ivo de Vrij maakte er in de 88e minuut 8-1 van, waarna Cas Keuvelaar in de laatste minuut de eindstand bepaalde op 9-1.

De Heer wilde na afloop echter voorkomen dat zijn ploeg zich te lang zou verliezen in de euforie. „Het levert 3 punten op, niet meer dan dat.” Volgens de trainer moet de focus snel weer op de volgende wedstrijd komen.