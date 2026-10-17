Flakkee strijdt tegen sterk Wilhelmus, maar verliest met 2-8

VV Flakkee heeft zaterdag 17 oktober 2026 in Middelharnis met 2-8 verloren van Wilhelmus in de eerste knock-outronde van het bekertoernooi. De ploeg uit de vijfde klasse kwam twee keer tot scoren, maar moest de bezoekers uit Voorburg na rust verder laten uitlopen.

Voor Flakkee wachtte vooraf een zware opgave. De ploeg staat in de competitie in de vijfde klasse, terwijl Wilhelmus op een hoger niveau uitkomt en in de eerste wedstrijden nauwelijks doelpunten had geïncasseerd. Trainer Hans de Heer had zijn team voorbereid op de kwaliteiten van de tegenstander, maar wilde niet afwijken van de gebruikelijke speelwijze.

Op Sportpark Van Pallandtpolder verloor de ploeg uit Middelharnis met 2-8 van de tegenstander uit de derde klasse. Flakkee wist via Nino Wielaard en Danny Buurman tweemaal te scoren, maar had verdedigend moeite met het tempo en de individuele kwaliteiten van de bezoekers uit Voorburg.

Die keuze leverde aanvankelijk een lastige middag op. Wilhelmus kwam al vroeg op voorsprong uit een corner en verdubbelde de marge in de zevende minuut met een kopbal. Flakkee moest daardoor snel in de achtervolging en had moeite om grip te krijgen op het combinatiespel van de bezoekers.

Toch liet de thuisploeg zich niet zomaar wegspelen. In de 25e minuut bracht Nino Wielaard de stand terug tot 1-2. Bradley Paulissen verzorgde de pass, waarna Wielaard de aanval goed afrondde. Flakkee kreeg daarna zelfs een mogelijkheid om verder terug te komen, maar Wilhelmus nam opnieuw afstand. Voor rust liep de ploeg uit Voorburg uit naar 1-4.

De Heer zag in de tegentreffers voldoende verbeterpunten, maar was ook tevreden over de aanval die tot de aansluitingstreffer leidde. “Wat ik wel heel mooi vond was de 1-2 en toen hadden we zelf nog een kans op 2-2. Dat was gewoon een prima uitgespeelde aanval.”

Na rust probeerde Flakkee met een schone lei aan de tweede helft te beginnen, maar vrijwel direct maakte Wilhelmus de 1-5. Daarmee werd de opgave voor de thuisploeg nog groter. Flakkee bleef werken en kreeg in de 54e minuut opnieuw iets terug voor die inzet. Uit een corner kopte Danny Buurman de 2-5 binnen.

Wilhelmus bleef echter de bovenliggende partij. De bezoekers combineerden met veel gemak en profiteerden in de slotfase opnieuw van de geboden ruimte. Met drie verdere treffers liep de score op tot 2-8.

De Heer erkende na afloop het verschil tussen beide ploegen. “Maar wij wilden gewoon op dezelfde manier spelen zoals we altijd wilden spelen. Dan maar strijden ten onder en dik eraf, zoals vandaag.” Tegelijkertijd zag hij aanknopingspunten, waaronder het spel aan de bal van de jonge Bradley Paulissen. “Ik ben super trots op deze jongen.”