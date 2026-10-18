Flakkee wil met Open Scholen Dag kinderen enthousiast maken voor sport

Foto: MSV en AV Flakkee

MSV & AV Flakkee houdt op woensdag 21 oktober 2026 een Open Scholen Dag voor kinderen op het sportcomplex in Middelharnis. Tussen 10:00 en 15:00 uur kunnen zij gratis meedoen aan voetbalspelletjes en andere sportieve activiteiten.

Luister Presentator Maarten de Korte in gesprek met hoofdjeugdopleiding Ronald de Moedt 15s ◀ ▶ 30s 1 × 0:00 12:00

Met de Open Scholen Dag wil de vereniging niet alleen voetbalplezier bieden, maar ook laten zien wat een sportclub kan betekenen voor de jeugd. Ronald de Moedt, hoofd jeugdopleiding van Flakkee, ziet het initiatief als een eerste stap naar een bredere samenwerking tussen sportverenigingen. Tussen 10:00 en 15:00 uur kunnen kinderen op het sportcomplex in Middelharnis deelnemen aan verschillende voetbalspelletjes en sportieve activiteiten. Deelname is gratis, net als de lunch die tussen 13:00 en 13:30 uur wordt verzorgd. Volgens De Moedt is juist die toegankelijkheid belangrijk. “Omdat wij het belangrijk vinden dat er voor de kinderen die nu vakantie hebben ook een gratis activiteit is bij ons op het eiland.”

De dag wordt georganiseerd vanuit de voetbaltak van de vereniging. Het is volgens De Moedt nadrukkelijk een eerste kennismaking, waarbij plezier vooropstaat en ervaring met voetbal geen vereiste is. “Uiteindelijk staat bij ons die dag in het teken van plezier.” De kinderen worden na een welkomstwoord verdeeld in leeftijdsgroepen. Onder begeleiding van vrijwilligers volgen ze verschillende rondes met activiteiten. In de ochtend en middag staan telkens zes spellen op het programma. Daarbij gaat het niet alleen om voetbal, maar ook om bewegen, samenwerken en samen plezier maken. Meer samenwerking tussen sport en onderwijs

De Open Scholen Dag past in een bredere ambitie van Flakkee om kinderen meer mogelijkheden te bieden om te sporten. De Moedt ziet daarbij kansen om de verschillende sportverenigingen op het complex nauwer met elkaar te verbinden. Naast voetbal beschikt de vereniging ook over een atletiektak. “We willen dit voor het eerst even testen op de voetbalkant”, vertelt hij. “En uiteindelijk zouden we graag als voetbalvereniging, ook met de atletiekvereniging, maar ook met de hockey, misschien wel uitbreiden om een evenement te maken voor alle kinderen die kunnen sporten op ons sportcomplex.” Ook de samenwerking met scholen krijgt aandacht. De Moedt heeft verschillende scholen in Sommelsdijk en Middelharnis benaderd om te bespreken wat sportverenigingen en onderwijs voor elkaar kunnen betekenen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar sportlessen en de mogelijkheid om kinderen vrijblijvend te laten kennismaken met een vereniging. De ambitie is om de verbinding tussen school en sport te versterken en meer kinderen in beweging te krijgen. Daarbij staat niet de keuze voor een specifieke voetbalclub centraal, maar het plezier in sporten. “Ik ben totaal geen Flakkeeënaar. Dus voor mij staat plezier voorop”, zegt De Moedt. Hij benadrukt dat kinderen vooral een plek moeten vinden waar ze met plezier kunnen sporten.