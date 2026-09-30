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Sport

HBCF-schutters succesvol tijdens Dopheide 3D in Schijndel

Sportredactie Omroep Archipel
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Foto: HBCF

De schutters van Hand Boogschiet Club Flakkee (HBCF) hebben uitstekende resultaten behaald tijdens de tweedaagse boogschietwedstrijd Dopheide 3D bij Handboogschutterij Landmans Unie in Schijndel. De wedstrijd bracht schutters uit verschillende categorieën bij elkaar en leverde voor HBCF drie podiumplaatsen op.

Op zaterdag 26 september 2026 was het direct raak voor de Flakkeese vereniging. Collin de Haan wist in de categorie jeugd Longbow de eerste plaats te veroveren. Ook Coen Koole kende een succesvolle wedstrijddag. Hij pakte de overwinning in de categorie Traditioneel Recurve.

Een dag later, op zondag 27 september 2026, was er opnieuw succes voor HBCF. Tim Strijbos schoot zich in de categorie Traditioneel Recurve naar een derde plaats en mocht daarmee het bronzen eremetaal in ontvangst nemen.

Bij 3D-boogschieten wordt niet geschoten op de bekende ronde schietschijven, maar op driedimensionale doelen in de vorm van dieren. De schutters moeten daarbij niet alleen nauwkeurig schieten, maar ook de afstand tot het doel goed inschatten. Dat maakt de discipline tot een combinatie van techniek, concentratie en inschattingsvermogen.

Voor HBCF leverde de wedstrijd in Schijndel uiteindelijk een succesvol weekend op, met twee gouden en één bronzen podiumplaats.

Hand Boogschiet Club Flakkee
Hand Boogschiet Club Flakkee is actief op Goeree-Overflakkee en heeft haar schietterrein aan de Oudelandsedijk in Oude-Tonge. De vereniging richt zich op de handboogsport en heeft daarbij ook veel aandacht voor het 3D-boogschieten. Op het terrein staan verschillende levensechte 3D-doelen opgesteld, waarop schutters op uiteenlopende afstanden kunnen trainen.

Wie belangstelling heeft voor de handboogsport of zelf eens kennis wil maken met het 3D-boogschieten, kan voor meer informatie terecht bij Hand Boogschiet Club Flakkee via www.hbcf.nl. Ook organiseert de vereniging regelmatig activiteiten waarbij belangstellenden zelf met pijl en boog aan de slag kunnen.

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