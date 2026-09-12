HCGO benoemt drie betrokken bestuurders tijdens A.L.

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Hockey Club Goeree-Overflakkee heeft op donderdag 10 september 2026 drie vertrekkende bestuursleden onderscheiden tijdens de algemene ledenvergadering. Jan Verhage en Leen Saarloos zijn benoemd tot erelid, Jacquelien van Helden tot lid van verdienste.

De onderscheidingen zijn toegekend als blijk van waardering voor hun langdurige en belangeloze inzet voor HCGO en hun bijdrage aan de ontwikkeling van de vereniging. Erelid

Jan Verhage trad enkele jaren geleden toe tot het bestuur van HCGO, in een periode waarin de vereniging voor verschillende bestuurlijke en organisatorische uitdagingen stond. Vanuit zijn betrokkenheid bij het voormalige HCGO en zijn brede regionale netwerk heeft hij zich ingezet voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van de vereniging.

Als voorzitter maakte Verhage onder meer gebruik van zijn netwerk vanuit het bedrijfsleven, de Rabobank en de Rotary. Dit netwerk heeft HCGO op verschillende momenten geholpen bij het leggen van contacten en het creëren van nieuwe mogelijkheden. Tijdens de ALV werd uitgesproken dat zijn inzet van grote betekenis is geweest voor de vereniging. Als waardering voor zijn jarenlange inzet is Jan Verhage benoemd tot erelid van HCGO. Leen Saarloos

Ook Leen Saarloos trad enkele jaren geleden toe tot het bestuur, eveneens in een periode waarin HCGO zich in een uitdagende fase bevond. Als penningmeester was hij verantwoordelijk voor het financiële beleid en de financiële continuïteit van de vereniging.



Saarloos is eveneens afkomstig uit het voormalige HCGO en bracht vanuit zijn professionele netwerk en betrokkenheid bij onder andere de Rotary en het bedrijfsleven waardevolle contacten en kennis mee. Naast zijn financiële verantwoordelijkheid leverde Saarloos een actieve bijdrage aan het bestuurlijke beleid van HCGO. Zijn kritische blik, betrokkenheid en constructieve inbreng werden binnen het bestuur gewaardeerd. Voor zijn jarenlange inzet en bijdrage aan de vereniging is Leen Saarloos tijdens de ALV benoemd tot erelid van HCGO. Jacquelien van Helden

Jacquelien van Helden is al sinds de oprichting van HCGO betrokken bij de vereniging. Zij heeft in de loop der jaren verschillende vrijwilligersfuncties vervuld en was de afgelopen periode actief als secretaris binnen het bestuur.