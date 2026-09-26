HCGO-trimmers boeken overtuigende 1-5 overwinning bij OMHC

De trimhockeyers van Hockey Club Goeree-Overflakkee (HCGO) hebben maandagavond 21 september 2026 een overtuigende overwinning geboekt in de Rijnmond Trimhockeycompetitie. Op bezoek bij OMHC in Ommoord won HCGO met 1-5.

De ploeg uit Middelharnis speelde een sterke wedstrijd en liet vanaf het begin zien goed in de wedstrijd te zitten. Met verzorgd samenspel, veel energie en de nodige strijd werd OMHC onder druk gezet. Het resulteerde uiteindelijk in een ruime 1-5 overwinning en opnieuw een mooie prestatie van het HCGO-trimteam.

Zijn beide ouders zijn erelid van de hockeyclub uit Ommoord. Daarmee werd de wedstrijd voor Vincent niet alleen een sportief weerzien, maar ook een terugkeer naar een plek die voor hem en zijn familie een bijzondere betekenis heeft.

Tweede seizoen in de Rijnmondcompetitie

Het mixed trimteam van HCGO is bezig aan het tweede seizoen in de Rijnmond Trimhockeycompetitie. De vereniging beschikt al langere tijd over een recreatief trimteam en combineert sportieve wedstrijden met gezelligheid en de traditionele derde helft.

De competitie biedt spelers de mogelijkheid om op maandagavond actief bezig te zijn, wedstrijden te spelen en andere trimhockeyteams uit de regio te ontmoeten.

Nieuwe spelers zijn welkom

HCGO nodigt iedereen uit die de hockeysport weer wil oppakken of op een sportieve en gezellige manier actief wil zijn. Zowel ervaren hockeyers als mensen met weinig of zelfs geen hockeyervaring kunnen aansluiten.

Een maandagavond bij HCGO betekent lekker bewegen, een frisse neus halen, fanatiek sporten en daarna gezellig napraten met een drankje.

Wie interesse heeft om kennis te maken met trimhockey bij HCGO, is van harte welkom om een keer mee te doen.