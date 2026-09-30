HCGO zet stevig in op arbitrage

Foto: HCGO

Bij Hockey Club Goeree-Overflakkee (HCGO) krijgt arbitrage nadrukkelijk aandacht. Ieder spelend lid vanaf de O16-lijn moet volgens de richtlijnen van de KNHB in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart.

HCGO wil er niet alleen voor zorgen dat leden aan deze verplichting voldoen, maar vooral dat binnen de vereniging voldoende kennis en enthousiasme voor het fluiten van wedstrijden ontstaat. De scheidsrechter is een onmisbare schakel binnen iedere hockeywedstrijd. Zonder arbitrage kan er immers geen wedstrijd worden gespeeld. Daarom stimuleert HCGO haar leden om de opleiding tot clubscheidsrechter tijdig te volgen.

Eenmalig examen, kaart verloopt niet

Voor spelers vanaf O16 die nog geen scheidsrechterskaart hebben, organiseert HCGO de mogelijkheid om de opleiding Clubscheidsrechter te volgen en het examen af te leggen. De opleiding is laagdrempelig opgezet. Deelnemers volgen thuis een online e-learning waarin de spelregels van zowel veld- als zaalhockey worden behandeld. Aan de hand van praktijksituaties leren spelers hoe zij tijdens een wedstrijd met verschillende situaties moeten omgaan. Daarnaast kunnen zij oefenen met voorbeeldvragen. Het examen wordt eveneens online afgelegd en bestaat uit multiplechoicevragen. Eenmaal geslaagd, hoeft een speler de opleiding niet opnieuw te doen. De scheidsrechterskaart verloopt namelijk niet. Ook spelers die nog geen 15 jaar oud zijn, kunnen de opleiding al volgen. O16, O18 en senioren

Voor spelers die in de O16, O18 uitkomen of inmiddels in een seniorenteam spelen, geldt binnen HCGO dat zij geacht worden al over een scheidsrechterskaart te beschikken. HCGO benadrukt daarmee dat arbitrage niet iets is wat pas op het laatste moment geregeld moet worden. Het doel is juist om spelers tijdig kennis te laten maken met het fluiten en hen daarin goed te begeleiden.