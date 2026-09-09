Hoofdveld FIOS nog niet speelklaar na renovatie

Het hoofdveld van RKVV FIOS in Achthuizen is na een renovatie nog niet speelklaar. Daardoor verhuisde de bekerwedstrijd tegen OFB van zaterdag 5 september 2026 jongslede naar het complex van OFB in Ooltgensplaat.
Het hoofdveld heeft een toplaagrenovatie achter de rug. Hierbij wordt de bovenste laag vernieuwd om problemen, zoals wateroverlast en slijtage, op te lossen. De bovenste laag wordt verwijderd, waarna kuilen en oneffenheden worden weggewerkt. Ook wordt de bodem losgemaakt om verdichting tegen te gaan. Dat is belangrijk voor een goede waterafvoer en wortelgroei. Ten slotte wordt het nieuwe gras weer ingezaaid. Omdat er begin juni een bedrijventoernooi werd gespeeld waarbij zowel het hoofdveld als veld twee nodig waren, kon de hele operatie pas daarna beginnen.
En juist daar is het deze zomer misgegaan voor de voetbalclub. Voorzitter Stefan Baan vertelt dat de droge, hete weersomstandigheden niet optimaal waren om gras te laten groeien. “Er is wel gesproeid de afgelopen tijd, maar regen is altijd beter voor het genereren van een goede en optimale groei. Denk bijvoorbeeld aan de temperatuur en de luchtvochtigheid. Inmiddels zijn de omstandigheden beter met meer regen. Ik ben van de week op de club geweest en zag dat het gras al flink was gegroeid op een paar plekken na.”
Uitwijken
Omdat het veld nog niet is vrijgegeven, moet het eerste elftal voor de thuiswedstrijden dus uitwijken naar andere complexen. Andere teams, zoals de vrouwen en de jeugd, kunnen veld twee gebruiken. Voor de hoofdmacht is dit niet mogelijk omdat volgens KNVB-regels een veld voor eerste elftallen omheind moet zijn.
De bekerwedstrijd tegen OFB verhuisde daarom naar Ooltgensplaat. De gemiste kantine-inkomsten gunnen ze wel aan OFB, vertelt Baan. De clubs werken namelijk al langer samen als combinatie-vereniging (samen met VV Den Bommel) onder de naam SJO D.B.F. met gecombineerde jeugdteams. Er is dus een goede band. “Als we een half jaar niet thuis zouden kunnen spelen, is dat natuurlijk wel vervelend, want je mist dan aanzienlijk meer inkomsten”, legt de voorzitter uit.
De verwachting is dat er nog een wedstrijd of drie niet op het veld kan worden gespeeld. De komende wedstrijden waren toevallig al als uitwedstrijden gepland, maar het competitieduel thuis tegen Brouwershaven op zaterdag 26 september 2026 gaat er om hangen. Om op tijd een oplossing te bedenken worden de wedstrijden tegen Brouwershaven vooralsnog omgedraaid. Eerst speelt FIOS uit in Zeeland en later in het seizoen vindt de return plaats in Achthuizen. “Als de mat eerder goed is, gaan we er eerder op spelen, maar voorlopig houden we nog rekening met vier wedstrijden dat we er niet op mogen”, aldus voorzitter Stefan Baan.