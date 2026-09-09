Hoofdveld FIOS nog niet speelklaar na renovatie

Foto: RKVV FIOS

Het hoofdveld van RKVV FIOS in Achthuizen is na een renovatie nog niet speelklaar. Daardoor verhuisde de bekerwedstrijd tegen OFB van zaterdag 5 september 2026 jongslede naar het complex van OFB in Ooltgensplaat.

Het hoofdveld heeft een toplaagrenovatie achter de rug. Hierbij wordt de bovenste laag vernieuwd om problemen, zoals wateroverlast en slijtage, op te lossen. De bovenste laag wordt verwijderd, waarna kuilen en oneffenheden worden weggewerkt. Ook wordt de bodem losgemaakt om verdichting tegen te gaan. Dat is belangrijk voor een goede waterafvoer en wortelgroei. Ten slotte wordt het nieuwe gras weer ingezaaid. Omdat er begin juni een bedrijventoernooi werd gespeeld waarbij zowel het hoofdveld als veld twee nodig waren, kon de hele operatie pas daarna beginnen. En juist daar is het deze zomer misgegaan voor de voetbalclub. Voorzitter Stefan Baan vertelt dat de droge, hete weersomstandigheden niet optimaal waren om gras te laten groeien. “Er is wel gesproeid de afgelopen tijd, maar regen is altijd beter voor het genereren van een goede en optimale groei. Denk bijvoorbeeld aan de temperatuur en de luchtvochtigheid. Inmiddels zijn de omstandigheden beter met meer regen. Ik ben van de week op de club geweest en zag dat het gras al flink was gegroeid op een paar plekken na.”