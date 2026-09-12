Martijn Winkels nieuwe voorzitter Hockey Club Goeree-Overflakkee

Foto: HCGO

Martijn Winkels is op donderdag 10 september 2026 gekozen tot nieuwe voorzitter van Hockey Club Goeree-Overflakkee. Hij volgt Jan Verhage op; ook Joost van Dijk en Eva Bak krijgen een plek in het bestuur.

Met de benoeming van Winkels kiest HCGO voor continuïteit. De in de afgelopen jaren ingezette beleidslijn wordt voortgezet, met tegelijkertijd ruimte voor nieuwe ideeën en verdere ontwikkeling van de vereniging. Martijn Winkels neemt daarmee letterlijk het stokje over van Jan Verhage, die tijdens de vergadering werd benoemd tot erelid van HCGO vanwege zijn grote inzet en betekenis voor de club. Naast de nieuwe voorzitter krijgt ook de financiële portefeuille een nieuwe invulling. Joost van Dijk neemt het penningmeesterschap over van Leen Saarloos, die eveneens afscheid neemt van het bestuur en tijdens de ALV tot erelid van HCGO werd benoemd.

Het bestuur wordt daarnaast versterkt met Eva Bak, die toetreedt als algemeen bestuurslid. Zij brengt daarmee nieuwe energie en een frisse blik binnen het bestuur. Leon Jordaan blijft actief als algemeen bestuurslid en maakt daarmee deel uit van het vernieuwde bestuur. Met de bestuurswisselingen begint HCGO aan een nieuwe bestuurlijke periode. De vereniging staat daarbij voor een behoorlijke uitdaging. HCGO is de afgelopen jaren gegroeid en wil deze ontwikkeling verder vormgeven, zowel op sportief als organisatorisch gebied. Daarbij wordt voortgebouwd op wat de afgelopen jaren is bereikt, terwijl tegelijkertijd wordt gekeken naar de toekomst van de vereniging en de verdere versterking van de organisatie. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Martijn Winkels – voorzitter

Joost van Dijk – penningmeester

Eva Bak – algemeen bestuurslid