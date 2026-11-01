Melissant wint Flakkeese derby dankzij treffer Veltmeijer

Melissant heeft zaterdag 31 oktober 2026 de derby tegen Flakkee met 1-0 gewonnen. Op Sportpark Melissant besliste Rick Veltmeijer het duel in de 28e minuut. In een wedstrijd waarin de thuisploeg vooral voor rust het initiatief had, bleef het na de pauze spannend. Melissant hield de voorsprong vast en boekte daarmee een belangrijke overwinning.

Dat leverde in de openingsfase meerdere mogelijkheden op. Vooral de hoekschoppen van Rick Veltmeijer zorgden voor gevaar. In de eerste tien minuten kreeg Melissant drie corners die goed werden ingebracht. Bij twee daarvan ging de bal maar net naast het doel. Ook Matthieu Floor was dicht bij een treffer, maar zijn inzet eindigde op de lat.

De derby tussen Melissant en Flakkee was voor beide ploegen een belangrijke ontmoeting. Melissant wilde zich herstellen van de nederlaag tegen NBSVV van een week eerder en aansluiting houden bij de bovenste plaatsen. Flakkee begon eveneens met ambities aan de wedstrijd. De thuisploeg koos vanaf het eerste fluitsignaal voor een aanvallende aanpak en probeerde de tegenstander direct onder druk te zetten.

De thuisploeg bleef aandringen en kreeg in de 28e minuut uiteindelijk loon naar werken. Rick Veltmeijer wist het net te vinden en bracht Melissant op een 1-0-voorsprong. Volgens trainer Koen Kwakernaak was de sterke openingsfase een belangrijk onderdeel van het strijdplan. “We gingen vanaf het begin overal van start. Met heel veel druk naar voren. Met heel veel energie erin.”

Melissant probeerde ook daarna de tegenstander vroeg vast te zetten en het middenveld van Flakkee uit het spel te halen. Volgens Kwakernaak lukte dat goed. “Dus ik denk dat we vanuit onze taak het goed hebben gebracht.” De eerste helft verliep wel met de nodige fysieke duels en kaarten, maar de voorsprong bleef tot de rust intact.

Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld enigszins. Melissant speelde minder dominant dan in de eerste helft en Flakkee kreeg meer mogelijkheden om gevaarlijk te worden. De bezoekers probeerden de gelijkmaker te forceren, maar de thuisploeg bleef verdedigend overeind. Ook Melissant kwam nog enkele keren gevaarlijk voor het doel, maar wist de voorsprong niet verder uit te bouwen.

Doelpuntenmaker Veltmeijer was na afloop tevreden met de teamprestatie. Hij benadrukte dat de ploeg bewust met veel druk aan de wedstrijd was begonnen. “Gewoon overdruk en tegenstander gelijk mee pakken. Laten zien dat we er zijn en dat er niks te halen valt.” Hoewel Melissant in de tweede helft minder tot aanvallen kwam, was hij vooral blij met het resultaat. “Maar ja, het is in ieder geval goed dat we de drie punten over de streep hebben getrokken.”

Met de derbyzege komt Melissant na zes wedstrijden op twaalf punten en bezet het de vierde plaats in de ranglijst. De ploeg kan daarmee met vertrouwen toewerken naar de volgende competitiewedstrijd. Zaterdag 7 november gaat Melissant op bezoek bij SCO’63, waar de ploeg de goede lijn wil voortzetten.

Eindstand: Melissant – Flakkee 1-0 (1-0)

Doelpunten: 28 Rick Veltmeijer 1-0