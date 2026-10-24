Niels Tanis maakt indruk in schaakcompetitie Toren van Goeree

Niels Tanis heeft ook in de tweede ronde van de huishoudelijke competitie van Schaakvereniging Toren van Goeree zijn wedstrijd op 19 oktober 2026 gewonnen. De schaker uit Goedereede voert met 48 punten de ranglijst aan, voor Frank Hordijk en Jan van Dam.

Jaap Santifort, die eveneens tot de kanshebbers behoort, won van Albert Schaefer en staat met 40 punten op de vierde plaats. Reinier van der Wende completeert de top vijf met 35,3 punten. Hij won zijn partij tegen Henk van Oostenbrugge met 1-0.

Tijdens de tweede ronde werden zeven partijen gespeeld. Tanis versloeg Arie ’t Mannetje met 1-0. Ook Hordijk boekte een overwinning door Hans Bezuijen met 0-1 te verslaan. Jan van Dam won eveneens zijn partij, tegen Frans Troost. Daarmee staan Hordijk en Van Dam op respectievelijk de tweede en derde plaats in het klassement.

De overige uitslagen waren Wim van der Wiel – André Kastelein (0-1) en Rik van Doorn – Piet Westhoeve (0-1). Kastelein en Westhoeve voegden daarmee eveneens een overwinning toe aan hun resultaat.

Groei

Schaakvereniging Toren van Goeree is enkele weken geleden opgericht en heeft inmiddels meer dan 35 leden. Volgens de vereniging melden zich iedere week nieuwe schakers aan. Zowel beginners als ervaren spelers kunnen deelnemen aan de clubavonden.

Van oktober tot en met maart komen de leden iedere maandagavond bijeen in zaal Oostdam in Goedereede. De avond begint met schaakles, waarna de interne competitie wordt gespeeld. Leden die meer uitdaging zoeken, kunnen daarnaast uitkomen in de externe competitie van de Rotterdamse Schaakbond.

Voor Tanis is de sterke competitiestart een opvallend resultaat, zeker omdat hij pas dit seizoen met de schaaksport is begonnen. Of hij zijn koppositie de komende rondes weet vast te houden, zal moeten blijken. Met nog meer speelavonden in het vooruitzicht krijgt de jonge koploper in ieder geval volop gelegenheid om verdere ervaring op te doen.

Geïnteresseerden die zelf willen leren schaken of opnieuw achter het schaakbord willen plaatsnemen, kunnen drie avonden gratis kennismaken met de vereniging. Meer informatie is te vinden op www.torenvangoeree.nl.