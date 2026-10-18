Roparun Team 159 mikt bij 35e deelname op recordbedrag van 70.000 euro

Foto: Roparun Flakkee

Roparun Team 159 van Roparun Flakkee bereidt zich voor op de editie van 2027 en wil bij de 35e deelname 70.000 euro ophalen. De eerste teambijeenkomst was vrijdagavond 9 oktober 2026 bij VV Melissant.

Luister Presentator Maarten de Korte in gesprek met teamcaptain Arie van Huizen 15s ◀ ▶ 30s 1 × 0:00 9:05

Roparun Team 159 van Roparun Flakkee is begonnen aan de voorbereidingen voor de editie van 2027. De ploeg neemt voor de 35e keer deel aan de Roparun en wil die bijzondere mijlpaal vieren met een ambitieus inzamelingsdoel van 70.000 euro. Dat is ongeveer 30.000 euro meer dan de afgelopen jaren. Teamcaptain Arie van Huizen heeft vertrouwen in de plannen, maar weet dat er veel werk nodig is om het streefbedrag te bereiken. De eerste teambijeenkomst vond vrijdagavond 9 oktober 2026 plaats bij VV Melissant. Het organisatiegroepje was toen al ongeveer een maand bezig met de voorbereidingen. Tijdens de bijeenkomst werd teruggekeken op de vorige editie, maakten de teamleden kennis met vier nieuwe deelnemers en werden plannen voor het komende seizoen besproken.

De 35e deelname is een bijzondere mijlpaal voor het team. “Met heel veel trots”, antwoordt Van Huizen op de vraag hoe de ploeg naar die editie uitkijkt. De keuze voor 70.000 euro als streefbedrag is bewust gemaakt. “We hebben gezegd 2x35. Dat moet kunnen.” Het team heeft inmiddels verschillende acties opgestart. De lotenverkoop loopt en ook de eerste sponsors hebben zich gemeld. Daarnaast staan onder meer boodschappen inpakken, markten, een pubquiz in Zeeuws-Vlaanderen en het jaarlijkse proefrondje over het eiland op de planning. “Wij proberen er alles aan te doen om zoveel mogelijk op te halen”, zegt Van Huizen. Ook de basisscholen spelen een belangrijke rol. De mini-Roparuns leveren volgens hem een aanzienlijke bijdrage aan de opbrengst. Omdat de organisatie daarvan is veranderd, gaat het team opnieuw scholen benaderen om deelname mogelijk te maken. Een ambitieus doel

Het bedrag van 70.000 euro is een flinke stap ten opzichte van eerdere jaren. Toch houdt Van Huizen rekening met verschillende uitkomsten. “Alhoewel, tussen 40.000 of 50.000 euro zijn we natuurlijk ook dik tevreden. Je moet een doel stellen.” De opbrengst gaat naar de palliatieve zorg, waarbij het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte centraal staat. Dat maatschappelijke doel blijft voor de ploeg de belangrijkste motivatie. “Het is voor een heel goed doel”, benadrukt de teamcaptain. Naast de fondsenwerving wordt ook de sportieve voorbereiding serieus aangepakt. De lopers moeten twee halve marathons lopen. Voor de fietsers staat een tocht van honderd kilometer op het programma. Ook zijn er gezamenlijke trainingsmomenten en activiteiten om de conditie op peil te brengen.