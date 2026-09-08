Sport Lokaal blikt vooruit op nieuw voetbalseizoen

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Sport Lokaal zendt zaterdag 12 september 2026 een speciale uitzending uit over het Flakkeese voetbalseizoen. Presentator Maarten de Korte ontvangt vijf verslaggevers om vooruit te blikken op het nieuwe voetbalseizoen dat op 19 september begint.

Waar staan de Flakkeese voetbalteams met Kerst? Die vraag staat centraal in de speciale uitzending van Sport Lokaal op zaterdag 12 september. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de transfermarkt, de vraag of het verstandig is om bij Zuid te gaan voetballen, welke teams komend seizoen kunnen verrassen en wie zich kan ontwikkelen tot de ontdekking van 2026. Ook wordt vooruitgekeken naar de teams die naar verwachting de meeste doelpunten gaan maken.