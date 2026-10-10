Stellendam draait derby tegen DBGC na rust volledig om

VV Stellendam heeft zaterdagmiddag 3 oktober 2026 de eilandderby tegen DBGC met 3-5 gewonnen op Sportpark De Koepel in Stellendam. De bezoekers draaiden een 2-1 achterstand bij rust na de pauze om met vier doelpunten.

Stellendam moest in de eerste helft zoeken naar de juiste uitvoering van het strijdplan. Volgens trainer Nauta stond zijn ploeg vaak rond de middenlijn, maar ontbrak het aan voldoende agressiviteit om de aanvallen van DBGC vroegtijdig te onderbreken. Daardoor kreeg de thuisploeg mogelijkheden om onder de druk uit te spelen.

Stellendam begon de derby met het plan om DBGC weinig ruimte te geven en vooral gevaarlijk te worden in de omschakeling. Toch kwam de thuisploeg in de negende minuut op voorsprong. Jeroen Sep zette DBGC op 1-0.

Vlak voor rust kreeg Stellendam alsnog aansluiting. In de 43e minuut maakte Milan Breedveld de gelijkmaker. Lang kon de ploeg daar niet van genieten, want een minuut later bracht Thijs Tromp DBGC opnieuw op voorsprong: 2-1.

In de rust richtte Nauta zich vooral op de onderlinge communicatie binnen zijn ploeg. “Wat ik vooral in de rust heb gezegd is dat ze minder negatief naar elkaar moesten zijn”, vertelde de trainer na afloop. Volgens hem hielp het de spelers om na rust meer samen te werken en de afspraken beter uit te voeren.

Die verandering was snel zichtbaar. In de 58e minuut maakte Frank Egger de 2-2. Nog geen minuut later zette Michael Mettrop Stellendam op voorsprong: 2-3. De bezoekers profiteerden daarbij van balveroveringen op het middenveld en schakelden snel om richting het doel van DBGC.

Stellendam bleef vervolgens doordrukken. In de 70e minuut vergrootte Justin Grinwis de voorsprong naar 2-4. Twee minuten later maakte Bjorn Pape er zelfs 2-5 van. Daarmee had Stellendam de achterstand uit de eerste helft omgezet in een comfortabele marge.

DBGC gaf zich nog niet gewonnen en Jeroen Sep bracht de spanning in de 76e minuut enigszins terug met de 3-5. Stellendam hield daarna stand en stelde de overwinning veilig.

Nauta was tevreden over de tweede helft en de manier waarop zijn ploeg de wedstrijd naar zich toetrok. Hij erkende dat Stellendam liever minder doelpunten tegen krijgt, maar was blij met het resultaat. “Tuurlijk wil je minder tegengoals. Ik had getekend voor een 1-0 overwinning. Maar goed, als het 5-3 is, is het 5-3.”