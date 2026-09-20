WFB laat goede eerste helft onbeloond in derby tegen Herkingen

WFB is zaterdag 19 september 2026 de competitie in de vijfde klasse E begonnen met een nipte nederlaag. In de streekderby op Sportpark De Ster verloor de ploeg van trainer Arjan Vuik met 2-1 van Herkingen’55. WFB kende vooral voor rust een goede fase, maar wist het overwicht onvoldoende in doelpunten uit te drukken.

“Vond ik de eerste helft dat we goed met de omstandigheden omgingen. Ook met de wind”, blikte Vuik na afloop terug tegenover Sport Lokaal.

WFB begon sterk aan de eerste competitiewedstrijd. Al binnen vijf minuten kreeg de ploeg twee mogelijkheden om de score te openen. De kansen werden niet benut, waarna Herkingen aan de andere kant wel toesloeg. Jacob Landman bracht de thuisploeg op 1-0.

WFB liet zich door de achterstand niet van de wijs brengen en kwam snel terug in de wedstrijd. Rowan Breen zorgde binnen anderhalve minuut voor de gelijkmaker: 1-1. Daarmee kreeg WFB loon naar werken, al had Vuik liever gezien dat zijn ploeg eerder afstand had genomen.

“Ik denk de laatste bal moet beter. Ik weet dat we in de situatie wel moeilijk scoren”, stelde de trainer. "Vorig jaar waren er meerdere die konden scoren.”

Volgens Vuik had WFB de tegentreffer bovendien aan zichzelf te wijten. “Maar we komen eigenlijk gewoon door eigen toe doen achter.” Herkingen kreeg daardoor de ruimte om met een lange bal gevaarlijk te worden.

Na rust veranderde het wedstrijdbeeld. Herkingen profiteerde van het windvoordeel en WFB kreeg meer moeite om het goede spel van voor de pauze voort te zetten. De thuisploeg kreeg daardoor meer grip op de wedstrijd en kwam via Teysen van der Weijden op 2-1.

“Het was gewoon een matige tweede helft”, concludeerde Vuik. Volgens de trainer speelde de wind daarbij een belangrijke rol: “Had die ook.”

In de slotfase probeerde WFB nog een gelijkmaker te forceren. Een vrije trap van Rowan Breen vanaf de linkerkant zorgde voor gevaar, waarbij Kevin Groenen dicht bij een mogelijke rebound kwam. Het bleef echter bij dreiging en Herkingen hield de voorsprong vast.