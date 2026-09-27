WFB trakteerde publiek op dubbele cijfers

WFB heeft zaterdag 26 september 2026 met 10-0 gewonnen van NTVV. De ploeg uit Ouddorp stond bij rust al met 6-0 voor en boekte daarmee de grootste zege sinds de amateurvoetbaluitslagen van Hollandse Velden worden bijgehouden.

Binnen 10 minuten had WFB al 3-0 voor kunnen staan, ze hielden het bij een verschil van 2. Na een goedlopende aanval was het Kris Grinwis, die op aangeven van Stan van Lenten, de score opende. In de 6e minuut was de score al verdubbeld. Een hoekschop van Lucas Breedveld viel via het been van NTVV-speler Wessel Heijkoop tegen het net. Nog voordat de 10 minuten verstreken waren was Van Lenten (S.) daar bijna met de derde. Zijn wreeftrap van afstand werd kundig uit de hoek getikt door keeper Davey Schellevis.

De technische staf van WFB had zaterdag 26 september 2026 besloten elk selectielid in zijn kracht te zetten. Zo positioneerden ze Jorg Moerkerk naast Julian van Lith in de defensie en Kevin Groenendijk, normaal gesproken centrale verdediger, achter de bar. Dit bleek een gouden zet. WFB liep, zowel op als naast het veld, als een geoliede machine. NTVV werd met 10-0 van de mat gevaagd en in de kantine draaiden ze een mooie omzet.

WFB voelde aan dat er een monsterscore in zat en was daarom niet van plan de teugels te laten vieren. In de eerste helft liepen ze al uit naar 6-0. Dat begon allemaal met een hattrick van Rowan Breen. Eerst ronde hij tot tweemaal toe een steekbal af. De eerste kwam van de voet van Coen Moerkerk, de tweede van Ruben Moerkerk. De derde volgde na een overtreding in het strafschopgebied van Raoul Flikweert op Breedveld (L.). Scheidsrechter Kries Hoeblal twijfelde niet en wees naar de stip. Meerdere spelers hadden wel zin in dit cadeautje maar topschutter Breen (R.) liet zich deze kans op een zuivere hattrick niet ontnemen. Kalm schoof hij de bal in de linkerhoek. Bij de 6-0 was hij ook even betrokken. Hij stuurde Breedveld (L.) weg die op zijn beurt Ruben Moerkerk voor het doel bediende. De middenvelder rondde vervolgens keurig af.

In de tweede helft ging WFB vrolijk verder met waar het in de eerste helft bij gebleven was: doelpunten maken. De Ouddorpers hadden 4 minuten nodig voor de 7-0. Het was de mooiste van de middag. Moerkerk (R.) schoot de bal van afstand via de binnenkant van de paal binnen. In deze fase was het niet meer zo’n eenrichtingsverkeer, als in de eerste helft. NTVV beet iets meer van zich af. Met name de poging van Brett van Vliet had meer verdiend. Hij haalde verwoestend uit na een voorzet van Heijkoop (W.), maar zijn poging spatte uiteen op de lat.

WFB zette vervolgens weer een tandje bij en dat resulteerde in 3 extra doelpunten. Met name Van Lenten (S.) was veelvuldig betrokken in de voorbereiding van die doelpunten. Na goed druk zetten van de aanvaller op Schellevis, schoof de keeper de bal per ongeluk in de voeten van Lars van Lenten. Afmaken bleek een koud kunstje. Niet veel later bereidde Van Lenten (S.) ook de 9-0 voor. Na de combinatie met Rowan Breen, belandde de bal voor de voeten van Moerkerk (R). Keeper Schellevis probeerde in een uiterste krachtsinspanning de bal nog weg te schieten, maar de middenvelder was eerder bij de bal en completeerde ook zijn hattrick.

Het slotakkoord was voor Breedveld (L.). Het was wederom Moerkerk (R.) die op de keeper afging, maar in zijn ooghoek zag hij dat zijn medespeler er veel beter voor stond. Hij liet de bal aan Breedveld, die in de 69e minuut de 10-0 op het scorebord zette. Tot dan toe had WFB dus gemiddeld slechts 6 minuten 54 seconden nodig gehad voor een treffer. Het zal ongetwijfeld lang geleden zijn geweest, dat de Ouddorpers zo effectief waren. Sterker nog: dit was de grootste Ouddorpse overwinning sinds de website Hollandse Velden dit voor het amateurvoetbal bijhoudt (seizoen 2010/2011).

Er gaat natuurlijk veel aandacht uit naar de doelpuntenmakers, maar het was afgelopen zaterdag echt een teamprestatie. Geen enkele speler viel uit de toon. Met name Van Lith (J.) en Stefan Nagtegaal zorgden ervoor dat de aanvalslinies konden blijven aanvallen, want na elk balverlies hadden ze de bal binnen enkele seconden weer terug en kreeg NTVV geen moment de tijd om even naar adem te happen. Trainer Arjan Vuik zal tevreden zijn geweest met wat hij heeft gezien. En als hij het principe ‘never change a winning team’ hanteert, hoeft SV Simonshaven volgende week geen barpersoneel te regelen.

Eindstand: WFB – NTVV 10-0 (6-0)

Doelpunten Flakkee: Rowan Breen (3), Ruben Moerkerk (3), Kris Grinwis, Lars van Lenten, Lucas Breedveld en Wessel Heijkoop (ed)